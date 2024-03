Krimpend Limburg wil juist meer buitenlandse studenten

Illustratie: Lotte Verheul

Terwijl de politiek praat over een beperking van de instroom, willen de Universiteit Maastricht en twee hogescholen méér buitenlandse studenten naar Limburg halen. Er dreigen anders 4.500 banen te verdwijnen.

De provincie vergrijst, het aantal studenten daalt en ondertussen staan werkgevers te springen om arbeidskrachten. “Juist nu is het behoud en aantrekken van Nederlandse en internationale studenten op alle niveaus noodzakelijk.”

Minder werven

Dat zeggen de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en HAS, de ‘groene’ hogeschool met vestigingen in Venlo en Den Bosch. Hun brief aan de formerende partijen in Den Haag is ook ondertekend door de regionale mbo-instellingen, de Open Universiteit en het Maastricht UMC.

In reactie op de internationaliseringsplannen uit Den Haag hebben hogescholen en universiteiten de afgelopen maanden landelijke afspraken gemaakt. Hogescholen zegden onder meer toe dat ze minder internationaal gaan werven en universiteiten willen alle grote bachelors ook in het Nederlands aanbieden.

Maar Limburg is een verhaal apart, beargumenteren Zuyd, HAS en Maastricht. “Het CBS verwacht in Limburg tot 2025 een daling van achttien procent in het aantal 15- tot 20-jarigen”, schrijven ze. Mogelijk moeten daardoor op termijn opleidingen hun deuren sluiten.

Banen

Limburg heeft veel internationale studenten. Die zijn vaak afkomstig uit Duitsland en België. Als bijvoorbeeld alle bacheloropleidingen Nederlandstalig moeten worden, komen er veel minder studenten naar Limburg. Dat kost misschien wel 4.500 banen, schrijven de instellingen op basis van onderzoek.

Het kabinet zou juist moeten investeren in openbaar vervoer en de verbinding met buurlanden, schrijven ze. Burgemeesters, bedrijfsleven en vakbonden in Limburg steunen het pleidooi van de onderwijsinstellingen.

Blijven

Om de gevolgen van krimp en vergrijzing op te vangen willen ze ook meer studenten na hun afstuderen voor Limburg behouden. De meeste internationals gaan namelijk na hun studie weer weg, schrijven de instellingen in een voetnoot. Zo’n dertig tot veertig procent blijft volgens hen in de regio werken.

In de politiek is migratie een belangrijk thema. Het kabinet is erop gevallen. Met name NSC en PVV willen de instroom van buitenlandse studenten sterk terugdringen.