Leden studentencorps Utrecht verspreiden ‘bangalijst’

Enkele leden van het Utrechtsch Studenten Corps hebben een Powerpointpresentatie verspreid over het uiterlijk en de seksuele allure van dertig vrouwelijke studenten.

In de ‘Grietenpresentatie jaartje 23’ staan (bikini)foto’s van studentes van de vrouwelijke studentenvereniging UVSV. Zij worden met naam en toenaam genoemd. Er staat commentaar bij van het kaliber “Moet snel ff geneukt worden”. Sommige van de vrouwen worden draken genoemd.

De lijst zou veel worden doorgestuurd onder studenten. De twee makers zouden inmiddels geschorst zijn. Het USC, waar alleen mannen lid van kunnen worden, noemt de actie beschamend en weerzinwekkend. “Vanzelfsprekend is de grootste prioriteit het goed opvangen van de slachtoffers, waarover nauw contact met het bestuur van UVSV is.”

Andere voorvallen

Grove ontgroeningen, geweld, bangalijsten, seksistische speeches… de leden van studentenverenigingen komen met enige regelmaat in het nieuws vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Corpora schijnen aan een cultuurverandering te werken. Dat beloven ze bijvoorbeeld aan universiteiten, hogescholen en gemeenten als ze bestuursbeurzen verliezen of niet meer welkom zijn bij officiële gelegenheden.

Ook het Utrechtsch Studenten Corps werkt aan een cultuurverandering. “Hoewel wij reeds veel stappen in de goede richting hebben gezet, laat dit exces zien dat wij als vereniging absoluut nog niet zijn waar wij willen zijn”, staat in de reactie.

“Verwerpelijk”

De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht zijn op de hoogte gesteld door de vereniging en reageren “onaangenaam verrast”. Ze vinden de situatie “pijnlijk en zeer verwerpelijk”.

“We realiseren ons dat een bestuur niet altijd kan voorkomen dat er grensoverschrijdende gebeurtenissen plaatsvinden”, staat in een schriftelijke reactie. “Wel vinden we het essentieel dat studentenverenigingen vanuit een gezonde verenigingscultuur er alles aan doen om excessen te voorkomen en effectief op te treden als deze zich toch voordoen.”

Stripper

Dat is vrijwel dezelfde reactie als vorig jaar, toen het USC in opspraak kwam vanwege een seksact. In de sociëteit van de vereniging was een stripper gefotografeerd met een wijnfles in haar achterste, wellicht bedoeld om ringen omheen te gooien.

Bestuurders van de universiteit en hogeschool kondigen nu een stevig gesprek aan met het USC-bestuur. Daarna zullen ze beslissen over eventuele ‘aanvullende maatregelen’. De vereniging zou bestuursbeurzen kunnen verliezen. Ook in de Utrechtse gemeenteraad zijn vragen over het voorval gesteld.

Verkrachting

Seksueel grensoverschrijdend gedrag blijft niet altijd beperkt tot woorden en foto’s. Een op de tien vrouwen wordt in haar studietijd verkracht, bleek uit een enquête van Amnesty International. Afgelopen najaar is er een studentenpact gesloten om de problemen bij verenigingen en hun leden onder de aandacht te brengen.