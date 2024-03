Mr. Frank Visser doet uitspraak in het Atrium van de Onderwijsboulevard in Den Bosch

Mr. Frank Visser

Mr. Frank Visser liet donderdagmiddag aan eerste- en tweedejaarsstudenten van de Juridische Hogeschool in zijn gastcollege zien hoe een zitting, gespeeld met en voor studenten, eraan toegaat. Na de fictieve zitting kregen de studenten de mogelijkheid om vragen te stellen aan de jurist. “In mijn tv-programma laten we de kern zien. Hoe een zaak zou moeten zijn.”

De studenten zitten vol spanning te wachten tot het gastcollege begint. Docent Frank van der Kruis leidt het in. Iedereen is muisstil. Na een korte introductie over de zaak, is het moment daar. De jurist loopt, in zijn toga, het podium op en neemt plaats achter de tafel. Mr. Frank Visser begint gelijk met het maken van grapjes, iets wat hij de hele zitting doet. “Het is net een echte rechtbank, ik heb koude koffie”, zegt Visser, waardoor de hele zaal moet lachen.

Harde muziek van Frans Bauer

De zitting heeft plaats in de gemeente Oss. Daar wonen Henk en Cora, de eisers. Naast het stel wonen buren Joep en Karel, hun zoon Jamal en hond Sarah. Dat zijn de gedaagden. Henk is gepensioneerd en wil genieten van zijn mooie opgeknapte tuin. Er is alleen een probleem: de buren. Joep en Karel hebben een lieve labrador die veel blaft. Ook staat er een beukenboom in de tuin, waarvan een deel van de takken over de erfgrens hangt. Daardoor vallen allerlei blaadjes en takjes in de tuin van Henk en Cora. De buren houden niet alleen van de hond en de grote boom in hun tuin, ze houden ook van het draaien van harde muziek, bijvoorbeeld van Frans Bauer.

De buren Joep en Karel hebben op hun beurt ook een probleem met Henk en Cora. In hun tuin hangt een luide windgong. Daar worden Joep en Karel gek van.

Net als bij de zittingen die de meesten wel zullen kennen van het SBS 6-programma Mr. Frank Visser Doet Uitspraak, gaat het er fel aan toe tussen de eisers en de gedaagden. Gelukkig hebben beide partijen hun advocaten bij zich en staan ze er niet alleen voor. Nadat beide partijen hun zegje hadden gedaan, hielden de advocaten, gespeeld door tweedejaarsstudenten van de Juridische Hogeschool, hun pleidooi. Daarin legden de advocaten van Joep en Karel bijvoorbeeld uit waarom de beukenboom niet zomaar gesnoeid kan worden. Daarna werd door de andere partij aangevoerd waarom de windgong van Henk en Cora niet te vergelijken is met de geluidsoverlast van de buren. “Henk wordt thuis geconfronteerd met Songfestival-hits en hondengeblaf, terwijl hij juist wil rusten. De vordering over de windgong is ingesteld om mijn cliënten in een kwaad daglicht te zetten”, zegt een van de twee advocaten van Henk en Cora.

Nadat beide partijen hun pleidooi hielden en mr. Frank Visser zeker wist dat alles gezegd was, ging hij samen met zijn griffier de zaak bekijken en aan zijn uitspraak werken.

Zinloos geluid

Na een zitting van ongeveer een uur is het moment daar: de uitspraak. De tv-rechter heeft besloten dat de beukenboom niet te dicht op de erfgrens staat, maar dat de takken wel tot de erfgrens moeten worden gesnoeid. Hond Sarah mag blijven blaffen, omdat nergens uit blijkt dat het voortdurend is. Maar de muziek moet wel zachter, daarbij wordt namelijk onvoldoende rekening gehouden met Henk en Cora.

Ook heeft de rechter besloten dat de windgong van Henk en Cora zinloos geluid maakt. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat het geluid tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends niet hoorbaar is bij de buren, Joep en Karel.

Dat is niet het enige. Net als bij de burenruzies die op de televisie te zien zijn, hebben de partijen een hekel aan elkaar. De haat en nijd moet stoppen, vindt de bekende jurist. Als een van de partijen in overtreding gaat, moeten zij een boete betalen van honderd euro per overtreding. Als een van de partijen agressief doet naar de ander, bedraagt de boete vijfhonderd euro.

Tot slot stelden de studenten in de zaal de jurist nog een paar vragen. Punt licht er een paar uit.



Als u een uitspraak heeft gedaan in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak, is er dan een mogelijkheid om in hoger beroep te gaan?

“Je kunt altijd in hoger beroep. Mijn programma is op basis van bindend advies. Vóór de uitspraak teken je ervoor dat je er akkoord mee gaat. Toch proberen mensen er vaak nog onderuit te komen. Mijn beslissing kun je dan voorleggen bij een rechtbank. Alleen ligt er een hele hoge drempel waar je overheen zou moeten. De kans dat mijn advies wordt vernietigd, is kleiner dan bij een normale rechter. Ik zou dan een hele rare uitspraak moeten hebben gedaan, waarvan de rechter denkt: hij is gek geworden.”



Heeft u weleens een uitspraak gedaan waarvan u achteraf spijt had?

“Als je achteraf spijt hebt, ben je ongeschikt. Je mag twijfelen. Rechters die nooit twijfelen, deugen niet. Rechters die altijd twijfelen, deugen ook niet. Als je ’s nachts in je bed ligt te denken: heb ik het wel goed gedaan?, dan heb je dat niet. Als je achteraf nieuwe informatie krijgt, dan kun je wel twijfelen. Maar dan ligt het niet aan mij, ik heb dan onvoldoende informatie gekregen. Ik heb dan geen spijt van mijn beslissing. Je hebt spijt als je denkt dat je het niet goed hebt gedaan en de andere partij had moeten laten winnen.”



De laatste vraag werd gesteld door de directeur van de Juridische Hogeschool, Sabine Gabriël-Breukers:



U heeft onze studenten in actie gezien, wat is het belangrijkste advies dat u kan meegeven?

“Het mooie aan het hbo is dat het heel praktisch is ingericht. Ga de praktijk in. Doe wat, durf je mond open te trekken. Breng jezelf onder de mensen, studeer niet alleen maar. Ga bij een theatervereniging en durf op dat podium te staan. Vergeet ook nooit waar je vandaan komt. Dat is een fout die ik bij veel mensen zie in de beroepsomgeving. Zie het niet als een persoonlijke verdienste dat je iets bereikt hebt. Je mag trots zijn op het werk dat je hebt verricht, maar je bent niet heel bijzonder als je een belangrijke functie hebt.”