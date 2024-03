Nablijven X Sex Education: ‘Zonder dat ik het wist, was ik een lustobject in de gipsfetisj-wereld’

Dook van Dijck en Kirsten van Teijn

Cabaretier Kirsten van Teijn en documentairemaker Dook van Dijck waren afgelopen dinsdag te gast bij Nablijven X Sexeducation aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. Tijdens deze bijeenkomst namen de gasten vijfenveertig studenten en Avansmedewerkers mee in de zoektocht naar hun seksualiteit. Achteraf kregen de aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen. “Op plekken als Avans moeten we beginnen met het vormen van de liefde.”

Bij binnenkomst worden de aanwezigen verwelkomd met sfeervolle muziek. De zaal is al aardig vol en het is rumoerig. Van Teijn is cabaretier en in haar show (S)experiment praat ze over het hebben van zowel een vriend als een vriendin. Ze is polyamoreus, dat is het hebben van een relatie met twee of meerdere mensen. Van Dijck is acteur, zanger, presentator en documentairemaker. Hij is bekend van zijn nieuwe documentaire Gipsgeheimen. De gasten zitten al op het podium te wachten tot ze het seintje krijgen om te beginnen. Zodra Van Teijn haar mond opendoet, wordt de zaal muisstil. Voordat ze begint te praten, stelt ze de zaal gerust. “Wij willen de ruimte en veiligheid bieden om dit met elkaar te delen. Vanaf nu is dit een safe space.” De cabaretier begint te vertellen over haar seksualiteit.

Nablijven X Sexeducation

Nablijven is een programma vanuit Avans Extra dat inzoomt op bepaalde maatschappelijke thema’s. “Wij organiseren Nablijven om studenten een bredere blik te geven op de maatschappij. Dat gaat verder dan wat de opleiding zelf aanbiedt. Door Nablijven proberen we de manier waarop je naar anderen kijkt te vergroten, op een respectvolle manier. Ook als deze visie anders is dan die van jezelf”, vertelt Franny van den Berg-Snel, projectleider maatschappelijke ontwikkelingen en actualiteiten bij Avans Extra.

Contract

Op het podium gaat Van Teijn verder met haar verhaal. Toen ze twee jaar een relatie had met haar vriend, werd ze verliefd op een vrouw. “Ik dacht: dat kan niet. Ik heb huisje boompje beestje. Ik kan niet verliefd worden op een vrouw.” De cabaretier probeerde haar gevoelens weg te duwen. Hoe harder ze dat probeerde, des te lastiger het werd. De vriend van Van Teijn had eerder door dan zij dat ze hartstikke verliefd was en zei: “Ga het onderzoeken”. Zo heeft de cabaretier naast een relatie met haar vriend, nu ook al 8 jaar een relatie met haar vriendin.

Van Teijn hield dat lang verborgen voor de buitenwereld. Ze was bang voor de reacties, omdat haar relatie afwijkt van de norm. Om te voorkomen dat hun relatie openbaar werd, heeft ze beide partners een contract laten ondertekenen. “Ik schaam mij daar nog steeds voor. Het was ook niet leuk voor mijn vriendin, zij bestond niet voor de buitenwereld.” Ondanks dat bleven haar partners naast haar staan. Als ze nu terugkijkt op die tijd, konden ze in die bubbel wel in alle veiligheid hun liefdesleven vormgeven. “Op deze manier konden we het samen ontdekken.”

Bevestiging

Voor de show (S)experiment, die over haar polyamoreuze relatie gaat, kreeg ze de Neerlands Hoop-prijs. Dat is een prijs voor veelbelovende theatermakers in het cabaret. “Door die prijs kreeg ik ook vanuit de theaterwereld de bevestiging. Dit verhaal moet gedeeld worden, er zijn veel meer mensen bezig met deze thema’s.”

Gipsfetisj

Ook Van Dijck neemt de zaal mee in de zoektocht naar zijn seksualiteit, maar vertelt ook over iets waar niet veel over wordt gesproken. “Eén op de zes mensen heeft een fetisj, toch ken ik bijna niemand die daar open over praat”, vertelt Van Dijck. In zijn documentaire Gipsgeheimen vertelt de 32-jarige over hoe hij een lustobject werd in de gipsfetisj-wereld, zonder het zelf te weten. Een gipsfetisj is het opwindend vinden van gips. Daar kan het dragen van gips onder vallen en het omdoen bij anderen of ernaar kijken. Toen hij tijdens een voorstelling zijn been brak, plaatste hij een foto van zijn gips. Na het plaatsen van die foto, kreeg Van Dijck veel nieuwe volgers. “Ik dacht: everybody loves me.” Al snel merkte hij dat de aandacht te veel werd en dook hij dieper in een van de Instagrampagina’s van zijn volgers. “Ik kreeg toen een foto binnen van een van mijn volgers. Zij was van top tot teen ingegipst, behalve haar snoepdoos”, vertelt Van Dijck wijzend naar zijn kruis. Dat zorgde ervoor dat hij op onderzoek uitging. Zo stuitte hij op een platform voor gipsfetisjen. “Ik scrolde en scrolde en zag opeens mijn eigen foto. Zo hadden al die nieuwe volgers mij gevonden.”

Mocht jij zelf moeite hebben met je seksualiteit, je liefdesleven, ervaar je angst of iets anders, dan kun je terecht bij het Spreekuur Seksuele Gezondheid.

Paradijsvogels

De wereld van fetisjen vindt Van Dijck erg interessant. “Het waren een stel paradijsvogels die niet in een hokje passen.” Zelf had de 32-jarige drie jaar lang een relatie met iemand met een fetisj. “Mijn documentaire, Gipsgeheimen, gaat over wat er gebeurt als je erachter komt dat je een fetisj hebt. Wat voor invloed dit heeft op jezelf en je naasten komt daarin aan bod. Want het had veel invloed op mij.”

Van Dijck probeerde zijn documentaire zo menselijk mogelijk te maken. Fetisjen zijn namelijk heel persoonlijk. “Wij moeten als kijkers snappen wat deze mensen zien. Voor hen is gips bijvoorbeeld heel zacht.” In de documentaire heeft hij verschillende videoclips gemaakt om de kijkers mee te nemen in wat mensen met een gipsfetisj zien en voelen. De documentaire focust zich op gips, maar de maker heeft fetisjen in het algemeen proberen te laten zien. “Mensen denken vaak dat het hebben van een gipsfetisj heel heftig is, maar het is juist een hele fijne en veilige community. Dat vind ik heel ontroerend.”

Tot slot mocht de zaal nog vragen stellen aan het stel op het podium. Punt licht er een paar uit.

Jullie moeten elke keer ‘opnieuw’ uit de kast komen naar anderen, hoe is dat?

“Mensen kunnen vaak iets brutaals zeggen, ik heb dan geen zin meer in een gesprek. Anderen reageren er juist heel goed op. Als zij willen leren van mij, vind ik het niet erg om dat gesprek aan te gaan”, vertelt Van Dijck.



Van Teijn deelt daarna haar ervaring. “Alles wat buiten de norm valt, moet je blijven uitleggen. En dat doe ik ook echt met liefde, anders verandert er nooit iets. Ik heb alleen geen zin meer om mijn liefdesleven continue te moeten verdedigen.”



Hoe ziet jullie ideale wereld eruit?

Van Dijck: “Ik wil graag naar een moment waar het steeds uit de kast komen niet meer hoeft. Ik raad iedereen aan om je eigen familie te zoeken, mocht je bloed dat niet zijn. Ik heb een hele fijne queerfamilie om mij heen, waar ik lekker in mijn vel zit. Het kan mij niks meer schelen wat mensen denken als ik mijn nagels lak. Het vinden van je familie is een zoektocht. Je gaat mensen verliezen en dat gaat pijn doen. Maar het gaat om jouw geluk en gezondheid. Zodra je het hebt gevonden, is het fijn.”



Hebben jullie tips voor mensen die met dezelfde soort problemen zitten?

“Het maakt niet uit of het nu gaat over het uit de kast komen of over het hebben van een fetisj. Ik raad je aan om hetgeen waar je mee zit te vertellen aan iemand die je vertrouwt, maar nog niet lang of goed kent. Als je het vertelt aan iemand die je al jaren kent, heb je veel te verliezen. Je kan het bij de persoon die je niet goed kent oefenen. Hoe voelt het om te zeggen? Maak jezelf bekend met de woorden. Als die persoon idioot reageert, is het contract verbreken makkelijker. Je weet dan ook gelijk wat je aan die persoon hebt”, legt van Dijck uit.



“Ik zou zeggen: neem de tijd. Ik schaam mij soms voor de lange tijd die ik nodig had om uit de kast te komen, maar omdat altijd alles vertrekt vanuit de norm heb je soms gewoon heel veel tijd nodig om tot andere vormen te komen.”