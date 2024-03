Niet alleen technische studenten, ook stagebedrijven zijn hard op zoek tijdens speedmeet

Medewerkers Frederique Huisman (links) en Sander Schoffelmeer van Huisman Etech Experts

Voor tweede- en derdejaarsstudenten van acht technische opleidingen in Den Bosch wachtte dinsdagochtend een speedmeet. Daar konden ze in gesprek met 102 deelnemende bedrijven om een stage- of afstudeerplek te vinden. Die bedrijven staan te springen om studenten met een technische achtergrond, maar hoe zorgen zij ervoor dat studenten voor hun bedrijf kiezen in tijden dat er veel vraag naar studenten is?



In het Atrium op Avans gaan op dinsdagochtend studenten met keycords die aangeven welke studie ze volgen van stand naar stand. Daar staan medewerkers van bedrijven om uitleg te geven over hun werk en de stage die studenten er kunnen volgen. Bij stands van bedrijven met een grote naamsbekendheid als ASML lopen studenten af en aan, bij sommige stands van kleinere bedrijven is het wat rustiger. Bij Berry Global bijvoorbeeld, een internationaal productiebedrijf uit Katwijk dat gericht is op het maken van niet-geweven textielproducten. Zoals onder andere de buitenkant van theezakjes, gezichtsreinigingsdoekjes en in het verleden ook de binnenkant van luiers.



Kleine speler

“Het is moeilijk om stagiairs te vinden. We zijn een kleine speler en zitten op een locatie die wat moeilijker te bereiken is met het openbaar vervoer. Er zijn ook veel andere bedrijven die stagiairs zoeken”, zegt HR-medewerker Anne Kroes. Samen met een collega probeert ze op Avans nieuwe aanwas. “Van dit soort events moeten we het hebben, net als van oud-stagiairs die nieuwe stagiairs aandragen.”

Anne Kroes (rechts) van Berry Global

Wat volgens ook Kroes bijdraagt aan het moeilijk vinden van stagiairs, is dat de naam van het bedrijf niet direct een belletje doet rinkelen bij veel studenten. “En dat is jammer, want we zijn wel een wereldwijd bedrijf en studenten kunnen bij ons een hoop doen tijdens hun stage”, zegt Kroes, die onderscheidend probeert te zijn in wat ze stagiairs aanbiedt. “Ze zitten dicht op het productieproces en kunnen bij ons veel leren. Stagiairs krijgen hier de ruimte om aan hun eigen ontwikkeling te werken en zijn geen nummer: je mag er zijn bij ons.”

Onbekend

Dat veel studenten de naam van het bedrijf niet kennen, is ook iets waar ze bij Huisman Etech Experts tegenaan lopen. Dat familiebedrijf werkt op het gebied van elektrotechnische installaties en levert brede diensten, van engineering en installeren tot aan onderhoud. Vooral mensen uit de elektrotechniek zijn daar werkzaam. “We leveren brede diensten, bijvoorbeeld jachten en het huis op de hoek. Maar waar veel bedrijven meerdere vestigingen hebben, zitten wij in Druten aan de Maas en zijn we voor veel mensen onbekend”, zeggen Frederique Huisman en Sander Schoffelmeer.



De grote vraag en het kleine aanbod van stagiairs is iets wat de twee al langere tijd zien, vertellen ze. Schoffelmeer, die 25 jaar geleden zelf bij Avans studeerde, refereert aan zijn eigen tijd als student. “Toen studeerden er zo’n twintig studenten in een klas af. Nu zijn dat er soms maar zeven. Maar bedrijven willen wel mensen, er is veel vraag. Dat is lastig”, zegt hij.



Geen gevoel van concurrentie

Toch is het niet zo dat ze deze ochtend met jaloezie naar bedrijven kijken die meer studenten bij hun stand hebben staan. “Er heerst geen gevoel van concurrentie. Maar het is wel zo dat iedereen op zoek is naar studenten”, zegt de werknemer.

Om toch stagiairs te vinden, proberen ze zich te onderscheiden van de rest. Dat doen ze door een aantrekkelijke, multidisciplinaire stage aan te bieden waar niet per se de opdracht vanuit school centraal staat, maar vooral de eigen interesses van stagelopende studenten. “Ze mogen bij ons overal meekijken om te kijken wat ze leuk vinden. Al snuffelend kunnen ze dan uitzoeken wat interessant voor ze is: dat vinden we belangrijk. We hebben ook echt de ruimte voor je. Dat is dan weer het voordeel van een kleiner bedrijf zijn”, zegt Schoffelmeer, die ook veel inzet op promotie op social media. Daarop laat het bedrijf zien wat er allemaal gebeurt. “We doen een hoop, dat kun je via beeldmateriaal mooi laten zien.”

Flexibel

Wat ze bij Huisman Etech Experts ook proberen te doen om stagiaires aan te trekken, is meedenken als studenten aangeven dat het moeilijk is om hun kantoor te bereiken met het ov. “Het is niet zo dat we ze gelijk een grote leaseauto meegeven, maar we hebben wel een autopark met oudere auto’s. We zijn flexibel en denken graag mee”, zeggen de twee.

Dat een stage bij het bedrijf leuk is, blijkt volgens de senior software engineer uit wat er ná de stages van studenten gebeurt: “Bijna alle stagiairs blijven daarna bij het bedrijf hangen. En dat zegt wel iets.”

Niet ieder bedrijf heeft moeite om stagiaires te vinden op de speedmeet. Zo is het bij MatchWornShirt, een bedrijf dat vooral gedragen voetbalshirts maar ook andere sportshirts ter veiling aanbiedt, een komen en gaan van geïnteresseerden. “Voor ons is het makkelijk: ons bedrijf verkoopt zichzelf. Iedere voetbalfan is al verkocht als ze ons zien”, zegt talent acquisition manager Ruben Boerefijn voor zijn stand waar een shirt van voetbalclub Juventus ligt.

Ruben Boerefijn van MatchWornShirt

Toch is het volgens Boerefijn, die vanuit het kantoor in Amsterdam werkt, niet alleen het feit dat ze een populair product verkopen waardoor studenten stage willen komen lopen bij het bedrijf. Dat komt ook door het creëren van een informele sfeer, weinig eilandjes en veel begeleiding. “Met zeker een, maar soms twee begeleiders kijken we naar de opdrachten van de studenten”, vertelt de medewerker, die ook wijst op het brede aanbod aan stages dat MatchWornShirt aanbiedt. “We werken met de nieuwste technieken en doen alles in house. Er is een hoop te doen voor studenten, die veel van ons bedrijf meekrijgen. Ze kunnen met video werken, een stukje marketing doen, graphic design en in contact komen met stakeholders. Je bent bij ons geen persoon die koffie voor anderen haalt, maar voor honderd procent onderdeel van het bedrijf.”

