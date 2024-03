NOS: kabinet beslist donderdag over ‘miljard’ voor Eindhoven

Illustratie: Elmarye Aaij

Het kabinet wil minstens een miljard euro investeren in de regio Eindhoven. Ook het onderwijs moet daarvan profiteren. De TU Eindhoven zou eenmalig honderden miljoenen krijgen om uit te breiden. Dat meldt de NOS op basis van anonieme bronnen.

De bedragen liggen nog niet vast, want de onderhandelingen lopen nog. Maar volgens de NOS beslist het kabinet donderdag al over een forse impuls voor de regio. Naast de universiteit moeten ook het mbo en hbo daarvan profiteren.

Er zou eenmalig 900 miljoen euro naar het onderwijs in de regio Eindhoven gaan. Daar bovenop zou het onderwijs in die regio de komende jaren op 100 miljoen extra kunnen rekenen. Verder overweegt het kabinet een half miljard euro aan de verbetering van de infrastructuur te besteden.

Expats

Het nieuws volgt op dreigementen van chipmachinefabrikant ASML. Het paradepaardje van de regio Eindhoven zei in januari dat het bedrijf ook in een ander land zou kunnen uitbreiden, als Nederland onaantrekkelijker wordt voor de buitenlandse werknemers en studenten. Het kabinet werkt sindsdien hard aan een plan om ASML in de regio te houden.

Door het dreigement staat het Nederlandse vestigingsklimaat weer hoog op de politieke agenda. Ook wordt er hardop getwijfeld aan het versoberen van de expatregeling. Vlak voor de verkiezingen beperkte de Tweede Kamer dit belastingvoordeel voor buitenlandse werknemers. Het kabinet zoekt volgens de NOS naar alternatieven.