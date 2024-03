Recensie: Damsel is een film die het stereotype doorbreekt

Foto via Unsplash, Mollie Sivaram

Netflix heeft er weer een nieuwe film bij. Damsel staat op nummer één in de top tien van films op de streamingsdienst. In deze fantasyfilm maken de kijkers op een spannende manier kennis met de soon to be prinses Elodie, van wie haar leven in een klap veranderd.

De film Damsel klinkt misschien als een sprookje dat velen zullen kennen. Een dame in nood, bedreigd of gevangen door een draak, wordt gered door een heldhaftige ridder. Daarna leven ze lang en gelukkig verder. Maar niks is minder waar. De nieuwe Netflix-film, die sinds 8 maart online staat, gaat tegen dit stereotype-film in.

De cast bestaat uit zowel bekende, als wat minder bekende acteurs. De hoofdrol, Elodie, wordt gespeeld door Millie Bobby Brown. Een Britse actrice bekend van onder andere de hitserie Stranger Things. Ook Angela Bassett, bekend van Black Panter, heeft een rol gekregen in de nieuwe fantasyfilm. Zij speelt Lady Bayford, de stiefmoeder van Elodie. De rol van prins Henry wordt gespeeld door Nick Robinson. De acteur kun je kennen van films zoals Love Simon of Everything everything.

Knappe prins Henry

Elodie is een jonge vrouw. Samen met haar vader Lord Bayford, stiefmoeder en zusje Floria, woont zij in een rijk hier ver vandaan. De toestanden zijn slecht, zo is er geen haardvuur en eten meer. Om de toekomst van hun land te redden, stemt Elodie in met een gearrangeerd huwelijk. Elodie zal trouwen met prins Henry, kroonprins van het koninkrijk Aurea. Na de trouwceremonie wordt Elodie door haar echtgenoot naar de bergen geleid. Hier zouden ze zijn voorouders gaan eren met een eeuwenoud ritueel. Hier komt Elodie erachter dat koningin Isabelle nooit van plan was om Elodie koningin te laten worden. Ze is bedoeld als offer voor een draak die zich in de berg verschuilt. In de grotten moet Elodie zien te overleven om zo niet de volgende maaltijd te worden van het beest.

Geen Game of Thrones

Damsel is een Amerikaanse film, die hier en daar spannende stukken heeft. In de grotten maken de kijkers kennis met de draak. De draak is niet te vergelijken met de draken die voorkomen in series als Game of Thrones en House of the Dragon, maar ze lijkt erg realistisch. Ook de kostuums trekken gelijk de aandacht. Zo hebben de jurken mooie patronen en is het dragen van een korset en petticoat nog gebruikelijk. Gebaseerd op de kostuums, lijkt het verhaal zich af te spelen rond de vijftiende eeuw.

Dame in nood

Damsel is niet je standaard dame in nood-film. Wat gebruikelijk is bij een zo’n verhaal, is dat je een dame ziet die gered wordt door een knappe ridder. Nu is Elodie wel een damsel in distress, maar moet zij zichzelf weten te redden. Toch is dit niet de eerste film die zo’n verhaallijn heeft. De laatste jaren willen veel producenten laten zien dat vrouwen ook zichzelf of hun familie kunnen redden. Deze verhaallijn zie je bijvoorbeeld in Brave. Ondanks dat de film in een stereotyperend jasje is gestoken, is het toch een vernieuwende film. Dat komt doordat deze zich wel afspeelt in een tijd waar dit soort verhalen vaak voorkomen, maar de dame in nood nu zichzelf moet proberen te redden.

Lekkere wegkijk film

De film is redelijk oppervlakkig. Hier en daar moet je zelf nadenken over wat er precies bedoeld wordt en wat er is gebeurd. Dat is niet al te vaak, maar toch hadden de producenten het achtergrondverhaal beter mogen uitleggen. Vooral omdat het een film is van één uur en vijftig minuten, genoeg tijd dus. Wat zorgde ervoor dat het land van Lord Bayford in zo’n slechte toestand is? Hoe wist niemand dat de opofferingen plaatsvonden? Ook voelt het alsof vijfentachtig procent van de film zich afspeelt in de grotten. Er zou meer tijd voor en na de grotten mogen zitten om zo het verhaal nog iets beter te begrijpen.

Zoek je een verhaal met diepgang, dat een Oscar waard is? Dan is deze film wellicht niet voor jou. Voor een avondje op de bank, is het een lekkere film om weg te kijken en zeker een aanrader.