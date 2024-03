Studenten erg positief over hun buitenlandervaring

Studenten die met een Erasmusbeurs op internationale uitwisseling zijn geweest, kijken daar vijf jaar later met veel plezier op terug. Velen hebben van huis uit al een “internationale bril” op.

In een nieuw onderzoek zegt maar liefst 97 procent van de respondenten “dat hun buitenlandverblijf een (zeer) positieve invloed heeft gehad op het persoonlijk leven nu.” Het zijn universitaire en hbo-studenten die enkele maanden of langer met een Erasmusbeurs in het buitenland studeerden en die daar na vijf jaar vragen over beantwoordden.

Open houding

Het positieve effect is sterker naarmate studenten langer in het buitenland waren. Daarbij hebben ze het onder meer over hun persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid, hun kennis van taal en cultuur, hun “open houding” en de sociale contacten die ze legden. Het leren samenwerken met mensen uit andere culturen is volgens hen de belangrijkste professionele opbrengst.

In het onderzoek van ResearchNed, in opdracht van Nationaal Agentschap Erasmus+ (onderdeel van Nuffic) zit veel zelfselectie. De mensen die de vragenlijsten beantwoordden meldden zichzelf aan. Dat maakt de kans op positieve reacties groter. Ook waren veel studenten al op het buitenland gericht voordat ze op uitwisseling gingen.

‘Het zit in de familie’

In interviews met de onderzoekers leggen studenten uit dat ze vaak van huis al een internationale bril op hebben. Er is veel gereisd, bloedverwanten wonen in het buitenland en andere gezinsleden studeerden ook al eens over de grens. “Het zit in de familie”, zo sommen de onderzoekers het op.

Eerder was al gebleken dat een hoger opleidingsniveau van ouders een goede voorspeller is voor meer internationaal georiënteerde studerende kinderen. Om de kansengelijkheid te vergroten zou Nuffic graag zien dat meer studenten een korte buitenlandervaring kunnen opdoen. Dat levert wellicht een positieve ervaring op die later weer versterkt kan worden.