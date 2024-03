Topsporter Elise scoorde bij haar debuut in Oranje-19: ‘Een speciaal moment’

Elise Flipsen. Foto via Gje Ba Photography

Hockey was het idee, maar door lange wachttijden werd het handbal. Dat bleek een goede zet te zijn van Social Workstudent Elise Flipsen. Ze bleek talent te hebben en speelt inmiddels in de eredivisie bij HandbaL Venlo. Ook maakte ze haar opwachting in Oranje-19 op het EK, waar ze bij haar debuut meteen scoorde.

Drie jaar wachten op het spelen van hockeywedstrijden, dat was Elise te gortig. Haar handballende zus adviseerde haar daarom eens een proeftraining te volgen. Dat beviel de eerstejaarsstudent goed; ze ging ermee door. Het leuke aan de sport vindt ze dat er een hoop verschillende vaardigheden gevraagd worden. Zo moet je tactisch onderlegd zijn en weten hoe spelsystemen werken, maar is ook snelheid en een goede fysiek belangrijk. ‘’Je kunt elkaar hard aanpakken, en dan kun je ook wat terugverwachten, maar daar houd ik wel van’’, vertelt de student die in Den Bosch studeert. ‘’Van mij hoeft niet alles altijd lief en aardig te zijn. Er mag wat pit in zitten, dat maakt het spel leuker.’’



Energie

Veel fysiek contact met andere spelers was niet waar ze de eerste periode als handballer mee te maken had maar ze merkte dat ze niet al haar energie kwijt kon in de goal. ‘’Een groot deel van de wedstrijden sta je stil. Toen mijn team eens te weinig spelers had en ik als veldspeler meedeed, ben ik dat blijven doen.’’



Oranje-19

Dat Elise talent had, viel haar trainers al snel op. Ze mocht binnen een jaar meedoen bij selectietrainingen, waarna ze gevraagd werd om te trainen bij een opstapteam naar Oranje. Dat ging haar goed af; de Avansstudent ontving een uitnodiging voor Oranje-19. ‘’Dat verwachtte ik niet. Ik vond het spannend, want ik kende daar bijna niemand en was benieuwd naar het niveau. Ik wilde weten of ik kon aanhaken’’, zegt Elise. ‘’De systemen die ze speelden kende ik niet, maar ik kon mee met de andere speelsters. Dat was leuk om te zien.’’

Haar debuut bij het jeugdelftal van Oranje maakte ze in 2022 tijdens het EK in Roemenië. En dat terwijl ze eigenlijk niet mee zou doen. ‘’Tot een speelster geblesseerd raakte. De dag erna zat ik in het vliegtuig, het ging allemaal heel snel’’, zegt Elise, die begon als bankzitter aan de eerste wedstrijd en daar het Wilhelmus hoorde. ‘’Dat was heel speciaal, net als het dragen van het oranje shirt.’’



Dat moment werd alleen maar mooier, toen ze mocht invallen en ook nog eens scoorde bij haar debuut. ‘’Een speciaal moment, maar tijd om het te vieren had ik niet. Handbal gaat zo snel dat je niet lang kunt stilstaan bij een doelpunt. Toen ik ‘m maakte juichte ik, maar de tegenstander begon direct aan een nieuwe aanval. Dus moest ik snel weer focussen op verdedigen.’’

Elise bij Oranje-19

Supercup

Het debuut bij Oranje is een van de hoogtepunten van Elise, maar ze kijkt op meer dingen trots terug. Zo speelt ze bij haar club HandbaL Venlo in de eredivisie en won ze dit seizoen de Supercup en daarvoor al de landstitel en de beker. En ze komt volgende week uit in de kwartfinale van de Europa Cup. Daarvoor vliegt ze met haar team naar Slowakije. ‘’Dat zijn momenten die je niet snel vergeet. Ik speel dit seizoen ook veel, dat is leuk.’’

Blessure

In haar carrière maakte ze ook al mindere periodes mee. Zo kampte Elise een paar jaar geleden met een enkelblessure, waardoor ze een tijd niet kon handballen. Toen ze bijna hersteld was, brak corona uit en werd de sport stilgelegd. ‘’Daardoor kon ik niet spelen en trainen om beter te worden. Daar baalde ik van’’, vertelt ze.

Toekomst

Haar sport combineert ze met haar studie Social Work in Den Bosch. Dat gaat, al is het erg druk en vraagt het om een hoop plannen. ‘’Soms eet ik in mijn auto en loop ik in het weekend stage omdat dat beter uitkomt. Niet de beste oplossing, maar voor nu is het prima.’’

Elise wil haar studie op Avans afmaken, maar denkt ook aan haar toekomst als topsporter. Zo wil ze graag over een jaar of twee naar het buitenland om haar carrière naar een hoger niveau te tillen. Ze heeft al bedacht dat ze dan in Venlo gaat wonen, vanaf daar kan ze en naar Den Bosch om te studeren én naar een club in bijvoorbeeld Duitsland. Daar ligt het niveau hoger dan in Nederland. ‘’Daar ben ik wel bewust mee bezig’’, zegt ze. ‘’Maar het moet eerst nog maar zover komen.’’