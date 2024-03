Vier nominaties voor landelijke ‘docent van het jaar’

Illustratie: Daan van Bommel

Vier docenten uit Tilburg, Amsterdam, Groningen en Utrecht maken kans om ‘docent van het jaar’ te worden. De winnaar ontvangt een beurs van 25 duizend euro voor onderwijsvernieuwing.

De vier genomineerden zijn Anke Liefbroer (Tilburg University), Hanneke Velthuijsen (Hogeschool van Amsterdam), Chris Attai (Hanzehogeschool Groningen) en Peter Pelzer (Universiteit Utrecht).

Het gaat om een prijs van studentenorganisatie ISO en het ComeniusNetwerk voor onderwijsvernieuwers. Het is de tiende keer dat hij wordt uitgereikt.

Jury

Alle hogescholen en universiteiten konden één docent voordragen. De jury bestaat uit de winnaar van vorig jaar (Birgit Boogaard), een andere docent, twee studenten en een bestuurslid van het ISO.

De winnaar krijgt niet alleen de beurs voor onderwijsvernieuwing, maar treedt ook toe tot het bestuur van het ComeniusNetwerk. Dit netwerk is in 2018 opgericht. Inmiddels telt het bijna vijfhonderd leden uit mbo, hbo en wo. Het is bedoeld om kennis te delen en een visie te ontwikkelen op de verbetering van het onderwijs.

In het zogeheten Comeniusprogramma voor onderwijsverbetering is dit kalenderjaar 7,6 miljoen euro aan beurzen beschikbaar, waarvan 1,4 miljoen voor het mbo en 6,2 miljoen voor het hoger onderwijs. De bedragen kunnen variëren van 50 duizend euro voor een ‘teaching fellow’ tot 500 duizend euro voor een ‘leadership fellow’.