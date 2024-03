Week van de Hoogbegaafdheid: ‘Mijn hoofd werkt anders’

Illustratie: Elmarye Aaij

Op zesjarige leeftijd kwam Louise Klapwijk, eerstejaarsstudent Verpleegkunde in Den Bosch, erachter dat ze hoogbegaafd is. Dit is niet altijd even makkelijk voor haar geweest. Maar de Avansstudent ziet het ook als iets positiefs. Louise vertelt er meer over aan Punt tijdens de Week van de Hoogbegaafdheid.

Ongeveer twee à drie procent van de bevolking is hoogbegaafd, zo ook Louise. Als klein kind vonden haar ouders haar depressief overkomen. ‘’Ik werd onder gestimuleerd en daar werd ik ongelukkig van.’’ Na een test, bleek Louise hoogbegaafd te zijn. Op de basisschool deed ze daarom groep zes en zeven in één jaar. Hierdoor was ze vanaf groep acht standaard een jaar jonger dan de rest. ‘’Je zult in de klas altijd intelligentieverschillen hebben. Er waren ook echt wel kinderen die slimmer waren dan ik.’’

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid staat bekend om het hebben van een hoog IQ. Maar het is meer dan dat. Zo hebben hoogbegaafden ook veel creativiteit en een sterke motivatie. Een paar andere kenmerken van hoogbegaafdheid zet Punt voor je op een rijtje:



-Je kunt snel en veel verbanden leggen.

-Je hebt een hoge intelligentie

-Je bent sensitief

-Je bent creatief.

-Je bent zelfstandig/onafhankelijk.



Je hebt veel meer kenmerken van hoogbegaafdheid en je hoeft ook niet alle kenmerken te hebben om hoogbegaafd te zijn.

Draai vinden

Doordat Louise hoogbegaafd is, werkt haar hoofd anders. Ze denkt dat ze hierdoor sneller ontwikkeld is. ‘’Ik ging met mensen om die twee, drie, soms wel vier jaar ouder waren dan ik.’’ De Avansstudent is een erg emotioneel persoon. ‘’Ik huil heel snel. Als ik blij ben, verdrietig, maar ook als ik boos ben. Dat werd niet altijd gewaardeerd, door mijn klasgenoten omdat ik de jongste van de klas was.’’ Het duurde daarom lang voordat de Verpleegkundestudent een vriendengroep had gevonden die bij haar paste. Pas op zeventienjarige leeftijd begon ze haar draai te vinden.

De eerstejaarsstudent ziet haar hoogbegaafdheid ook als iets positiefs. ‘’Ik begrijp situaties snel, kan snel inschatten wat nodig is, wat met mijn studie Verpleegkunde ook goed van pas komt en ik ben heel empathisch. Dit kan erg intens zijn, maar ik vind het ook erg waardevol.’’

Vanuit Avans zelf krijgt Louise nog niet heel veel hulp. ‘’Ik heb nu een keer gesproken met een decaan.’’ Ook zou ze volgend jaar Honours kunnen volgen. Dat is een project waarbij je extra lessen kunt volgen, als je extra uitdaging zoekt. Louise zou graag meer persoonlijke begeleiding krijgen.

Onderbelicht

Het aanbieden van meer persoonlijke aandacht aan studenten die hoogbegaafd zijn, is iets wat Julia Kapteijns ook wil. Zij is medewerker bij Avans Extra en volgde samen met collega’s een masterclass over het onderwerp. Ze merkt dat hoogbegaafdheid veel voorkomt, maar dat het onderwerp meer onder de aandacht gebracht moet worden. ‘’Waarschijnlijk zijn meer studenten hoogbegaafd dan in eerste instantie gedacht wordt. Het is een onderwerp dat speelt in de maatschappij, dus hoort het ook binnen een hogeschool, zoals Avans, kenbaarder te zijn.’’

Julia is geen expert op het gebied van hoogbegaafdheid, maar ziet wel dat het onderwerp erg onderbelicht wordt. ‘’Mensen verwachten vaak dat als je hoogbegaafd bent het je allemaal maar lukt.’’ Dat is iets wat Louise ook merkt. ‘’Als ik aan mensen vertel dat ik hoogbegaafd ben, zeggen ze vaak: ‘oh chill’,’’ aldus Louise.

Als medewerker bij Avans zou Julia graag het onderwerp meer bekendheid geven. ‘’Daardoor wordt het makkelijker om het erover te hebben.’’ Het lijkt haar erg mooi als er een oproep zou komen, waardoor studenten contact op nemen met bijvoorbeeld een decaan. Samen kan er daar gekeken worden naar de behoeftes van de student. Julia hoopt dat daardoor duidelijker wordt wat studenten met hoogbegaafdheid nodig hebben. ‘’Hierdoor kunnen we, bij Avans Extra, trainingen opzetten.’’

Mensen zoals ik

De Week van de Hoogbegaafdheid zet, volgens Julia, het onderwerp op de kaart. “Avans heeft nog te weinig ruimte om de soort activiteiten, die de Week van de Hoogbegaafdheid organiseert, aan te bieden. De week is daarom een hele mooie manier om meer informatie te krijgen’’, vertelt Julia. “Maar ook om in contact te komen met anderen. Er komt meer begrip voor mensen met hoogbegaafdheid.” Louise vindt het goed dat er een week aandacht aan wordt besteed. ‘’Het is fijn om te weten dat er meer mensen zijn zoals ik.’’

De Week van de Hoogbegaafdheid

De Week van de Hoogbegaafdheid is een week waarin hoogbegaafdheid onder de aandacht wordt gebracht. Ook wordt er kennis gegeven over wat het precies is en probeert de organisatie hiermee misvattingen weg te nemen. Gedurende deze week, die plaatsvindt van 9 tot 17 maart, vinden er door heel Nederland en Vlaanderen activiteiten plaats, zoals lezingen maar ook spellen.