Wie wordt Avans Ondernemer van 2024?

Berend Stokman (links), Avans Ondernemer van 2023

Studentondernemers kunnen zich nog tot en met 26 maart opgeven voor de Avans Ondernemer van het Jaar-verkiezing. Winnaars krijgen 1.000 euro en mogen een professionele promovideo opnemen.

Zowel studenten die al een bedrijf hebben als studenten die nog willen starten, kunnen zich aanmelden. Daarvoor moeten ze een filmpje maken waarin ze zichzelf voorstellen. Uit de aanmeldingen selecteert het Avans Ondernemerscentrum de beste studentondernemers. Zij mogen op 25 april hun bedrijf pitchen voor de jury.

Die kiest de winnaars van de Groei Ondernemer van het Jaar en de Impact Ondernemer van het Jaar. Zij winnen allebei 1.000 euro om te investeren in hun bedrijf en ze mogen een professionele promotievideo opnemen. Ook wordt de publiekswinnaar bekendgemaakt, dat is de ondernemer die de meeste stemmen heeft binnengehaald. Dat levert 500 euro op.

De studentondernemers van SaniTest, Xander staat rechts

SaniTest

Twee jaar geleden won SaniTest de verkiezing, het bedrijf van vierdejaarsstudent Ondernemerschap en Retail Management (ORM) Xander Coopman en zijn drie medestudenten. Hun bedrijf heeft sindsdien een grote verandering doorgemaakt. “Toen we met SaniTest begonnen, zaten we nog midden in de coronapandemie”, vertelt Xander. In eerste instantie richtten de studenten zich dan ook op sneltesten.

Toen ze de verkiezing wonnen waren ze al bezig met de overstap naar ander, preventief gezondheidsonderzoek. “Nu bieden we vijftien verschillende testen aan die afgenomen worden op 35 locaties. Ook werken we samen met sportscholen die testen doorverkopen op commissiebasis. Het heeft lang geduurd om dat allemaal voor elkaar te krijgen.”

Groot podium

Dat ze twee jaar geleden werden uitgeroepen tot Avans Ondernemer van het Jaar heeft veel gedaan voor hun naamsbekendheid, zeker binnen Avans. “We konden ons zegje doen op een groot podium”, zegt Xander. De studenten mochten ook een promotievideo maken. “Het was fijn om daarin te kunnen uitleggen wat we doen.”

Dit is een belangrijk jaar voor SaniTest, nu de oprichters allemaal afstuderen. “Halen we genoeg omzet om vier lonen te kunnen betalen? We zijn ook bezig met een investering. Het wordt serieuzer.”