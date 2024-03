Wij tekenen niet, zeiden vakbonden over jongerenbrief aan informateur

Illustratie: Lotte Verheul

Die brief van jongeren aan de informateur? Die laat veel knelpunten onbesproken, vinden drie jongerenvakbonden. Daarom hebben ze geweigerd hun handtekening te zetten.

Allerlei politieke jongerenorganisaties en belangenbehartigers hebben maandag een brief aan de informateur gestuurd. Ze schetsen daarin de zorgen van jongeren en wilden graag aan de formatietafel aanschuiven.

Maar vakbonden FNV Young & United, LSVb en CNV Jongeren doen niet mee. Volgens hen laat de brief te veel problemen onbesproken. De helft van de jongeren kan “niet of nauwelijks rondkomen”, schrijven ze in een verklaring.

Basisbeurs, stagevergoeding

De drie vakbonden zouden graag het jeugdloon afschaffen, de basisbeurs verhogen en stagevergoedingen verplicht stellen. Ze snappen niet waarom andere jongerenorganisaties daaraan al vooraf concessies doen. “Je vraagt je dan af wiens belangen zij behartigen”, zegt voorzitter Elisa Weehuizen van de Landelijke Studentenvakbond.

Voorzitter Yasmin Ait Abderrahman van FNV Young & United geeft de jongerenafdelingen van VVD, NSC en BBB de schuld. Die zouden ervoor gezorgd hebben dat zulke onderwerpen achterwege zijn gelaten.

Justine Feitsma, voorzitter CNV Jongeren, noemt het “pijnlijk” dat enkele maatschappelijke jongerenorganisaties liever met de politieke partijen samenwerken dan met de vakbonden. De brief had te weinig inhoud, meent ze.

Discriminatie

Over de zorgen om discriminatie en racisme staat niets in het persbericht dat de drie vakbonden hebben rondgestuurd. Ze wilden nu alleen de financiële positie van studenten bespreken, licht Weehuizen toe. Ook in de brief van de andere jongerenorganisaties werd er niets over gezegd.

Maar haar zorgen zijn niet verdwenen, zegt Weehuizen. “De LSVb vindt het belangrijk dat we een statement maken tegen extreem rechts. We merken inderdaad dat veel andere jongerenorganisaties liever niets over discriminatie zeggen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld: wij zijn politiek neutraal. Maar is het echt neutraal als je nu met de stroom meegaat? Wij blijven ons ertegen uitspreken.”