Avansstudent Summer Rous wint Ad Talent Award 2024

Summer Rous

Tweedejaarsstudent Summer Rous won afgelopen vrijdag de Ad Talent Award 2024. Samen met de andere winnaar, mag Summer zich nu de nationale ambassadeur noemen van het Associate degree-onderwijs. De student nam naast de titel ook een trofee, medaille en een cheque van tweehonderdvijftig euro mee naar huis.

Aan de wedstrijd deden acht voltijd- en tien deeltijdstudenten mee. Het winnen van de Ad Talent award 2024 is iets wat de voltijd tweedejaarsstudent Ad Communicatie in Den Bosch niet had zien aankomen. Naar eigen zeggen ging Summer heel open de wedstrijd in. Ze was daarom verrast, toen ze vrijdag te horen kreeg dat zij één van de twee winnaars was. ‘’Je staat daar met zoveel getalenteerde studenten, om dan te verwachten dat je de beste bent, was voor mij niet realistisch. Tijdens het verhaaltje over de winnaar, begon ik mijzelf er langzaam in te herkennen.’’

De Ad Talent Award is een wedstrijd om Ad-talenten en Ad onderwijs meer aandacht te geven. Elke hogeschool, die verbonden is aan het Overlegplatform Associate degrees, nomineert een van haar studenten. De school mag zelf bepalen of het een deeltijd-, voltijd- of een duale student is.

Award waard

De student is genomineerd door haar voormalige docent. Tess Beekman zag de oproep voor Ad-talent van het jaar voorbijkomen en dacht gelijk aan Summer. ‘’Zij kwam als zeventienjarige net van de havo. De groei die zij heeft doorgemaakt vond ik een award waard.’’ Beekman heeft Summer vooral genomineerd om haar een compliment te geven. ‘’Wij als docententeam wilden laten weten dat we haar ontwikkeling en talent zagen.’’ Om Summer te kunnen nomineren, moest de academie een video en een tekst aanleveren. De tekst bestond uit een geschreven stuk van Summer over wie zij is. De rest is geschreven door de school en een externe opdrachtgever, om zo ook een blik vanuit het werkveld te geven.

Talent en potentie

Summer kijkt terug op de nominatie en winst op de wedstrijd als een leuke ervaring en een mooi compliment. ‘’Dat ze mij uit alle studenten hebben gekozen is bijzonder. Je wordt niet elke dag voor iets genomineerd.’’ Ook Beekman is erg trots op haar voormalige student. ‘’Er waren heel veel goede kandidaten. Sommige hadden een indrukwekkend cv. Als ze alleen daarnaar hadden gekeken, was Summer het denk ik niet geworden.’’ De docent vond het heel tof dat de jury juist naar talent en potentie keken. ‘’Ik ben blij voor haar, maar vooral heel trots.’’