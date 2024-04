BBB in Eerste Kamer is het ‘helemaal eens’ met de hogescholen

Illustratie: Julika Runow

Voorzitter Ilona Lagas van de BBB-fractie in de Eerste Kamer vindt dat het praktijkgerichte hbo-onderzoek veel meer ondersteuning verdient. Ook hoeft de internationalisering niet in alle regio’s te worden teruggedrongen.

Lagas deed haar uitspraken maandag tijdens het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen. Dat congres stond in het teken van ‘brede welvaart’. Het hbo draagt niet alleen bij aan economische groei, maar ook aan duurzaamheid, welzijn en gelijke kansen voor iedereen, is het idee achter die term.

Voorzitter Maurice Limmen noemde het praktijkgerichte onderzoek in zijn welkomstwoord een belangrijke schakel tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daar moeten de hogescholen voldoende middelen voor krijgen, was zijn boodschap aan de politiek.

Haagse bubbel

Ilona Lagas, voorzitter van de grote BBB-fractie in de Eerste Kamer, nam deel aan de paneldiscussie. Het hbo is “de ruggengraat van de samenleving”, zei ze. “We kunnen absoluut niet zonder.” Ze vindt dat “de Haagse bubbel” zich zo min mogelijk moet bemoeien met het hbo. “Er zitten vakmensen in het hbo die prima weten wat ze met studenten willen.” Ze riep het hbo op om contact met haar op te nemen als er wensen waren.

Die kans liet Barbera Oomen niet lopen. Vanuit de zaal stelde de voorzitter van de Zeeuwse HZ University of applied sciences dat er veel meer geld nodig is voor praktijkgericht onderzoek. Verder vindt ze dat hogescholen te weinig betaald krijgen voor hun belangrijke rol in de regio, waar internationale studenten en afgestudeerden vaak juist erg welkom zijn.

Raddraaiers

“Dat zijn precies de thema’s die mij vol raken”, reageerde Lagas. “Het belang van hogescholen in de regio is enorm en dat moeten we veel meer ondersteunen. Ook wat betreft internationalisering zijn we het voor de volle honderd procent eens met de Vereniging Hogescholen.”

Lagas werkte jarenlang in het management van een mbo-instelling en had nog een tip voor hogescholen met een student-assessor die met het bestuur adviseert over studentenaangelegenheden. “Ik zeg het zachtjes, want er zijn studenten in de zaal. Als je de grootste raddraaiers laat meedenken, de meest vervelende types, dan heb je die aan je zijde. Dat zijn vaak de aanjagers, dus dan krijg je de meeste studenten wel mee!”

De grootste

BBB onderhandelt samen met PVV, NSC en VVD over een nieuw kabinet. Met veertien van de 75 zetels is de partij de grootste in de Eerste Kamer. Voor een politieke meerderheid is BBB daar bijna altijd nodig.