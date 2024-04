Biden probeert opnieuw de studieschuld van miljoenen Amerikanen te verlichten

Foto: Kevin Luke via Unsplash

Als het meezit krijgen miljoenen Amerikanen nog voor de komende presidentsverkiezingen een flinke financiële meevaller. President Biden wil 20 duizend dollar aan studieleningen kwijtschelden voor zo’n 25 miljoen mensen.

Biden probeerde zoiets al eens eerder, maar werd toen gedwarsboomd door het Hooggerechtshof. Zijn nieuwe plan is daarom minder ambitieus: niet 400 miljard, maar 146 miljard dollar (134 miljard euro) heeft de regering voor deze tweede poging gereserveerd. Dat maakte het Witte Huis vandaag bekend.

Met dat geld wil Biden vooral mensen helpen die al meer dan twintig jaar aan het afbetalen zijn. Ook mensen die door de hoge rentes hun schuld alleen maar zagen stijgen, komen voor financiële hulp in aanmerking.

Tijdens de coronapandemie hielp de Amerikaanse regering studenten door de rente tijdelijk op nul te zetten. Dat zorgde ervoor dat de enorme schuldenberg die studenten bijeen lenen in 2023 voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis iets daalde. Overigens moeten studenten sindsdien nog steeds een slordige 1,7 biljoen (1,7 miljoen miljoen) dollar terugbetalen. Dat is gelijk aan het bruto nationaal product van Australië of Mexico.

Politieke weerstand

De verwachting is dat het steunpakket van Biden, presidentskandidaat voor de democraten, veel weerstand zal krijgen in het parlement. Zijn republikeinse tegenstanders zullen willen voorkomen dat Biden vlak voor de verkiezingen cadeautjes kan uitdelen. FOX News voorspelt rechtszaken van republikeinse staten.

Maar zelfs als hij het erdoorheen krijgt, is het de vraag of Biden hiermee progressieve kiezers voor zich wint. CNN speculeert dat zij het plan misschien niet ver genoeg vinden gaan. Andere democraten hebben voor het dubbele bedrag gepleit.