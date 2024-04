Carl maakt kans op de titel Student van het Jaar 2024

Carl Pelders (rechts)

Vijf studenten zijn nog in de race om Student van het Jaar 2024 te worden. Een van hen is Carl Pelders, tweedejaarsstudent Technische Bedrijfskunde in Den Bosch. Hij is voorzitter van de studievereniging, actief in het opleidingsforum, helpt altijd bij open dagen en organiseerde onlangs een studiereis. “Als je Carl vraagt iets te organiseren, dan kun je er per definitie van uitgaan dat het goedkomt.”

Carl las het mailtje waarin stond dat hij genomineerd is toen hij met medestudenten op studiereis was. “Dat kwam heel onverwacht. Ik doe best veel voor de opleiding, het is fijn om daar waardering voor te krijgen. Het is bijzonder dat docenten mij zo zien, dat werkt motiverend.”

“Als je iemand wil kiezen is dat Carl!”, schrijft docent Karin van der Steen. “Hij is altijd positief, toegewijd, rechtvaardig en actief en straalt dit uit richting medestudenten en docenten.” De docent schreef nog veel meer lovende woorden over de genomineerde. “Carl is positief kritisch als er om zijn mening gevraagd wordt over de inhoud, vorm en lessen van de opleiding. Hij is altijd oplossingsgericht en komt met goede ideeën.” Daar sluit docent Jeroen Breen zich bij aan. “Als voorzitter van het opleidingsforum speelt hij een duidelijke, prominente rol. Hij geeft zijn mening, maar is altijd opbouwend.”

Nee zeggen

“Ik wil het meeste uit mijn studietijd halen”, zegt Carl er zelf over. “Van samenwerken krijg ik energie. Ik begon met helpen tijdens open dagen, daar kwamen de introweek en het opleidingsforum bij. Ik heb van alles gedaan, docenten weten me te vinden. Bovendien heb ik moeite met nee zeggen”, lacht de student.

Als voorzitter van Optimum SV neemt hij het initiatief in de taakverdeling binnen de studievereniging. “Die verdeelt hij netjes, iedereen heeft z’n eigen taken”, vertelt medestudent en vicevoorzitter Luc van Hulsen. “Maar hij wil wel alles onder controle hebben”, voegt penningmeester Celine Zomerman eraan toe. “Hij is heel gestructureerd.” Daar herkent Carl zich wel in. “Ik wil alles in goede banen leiden, maar we doen het wel samen, met z’n vijven.”

Gunfactor

Docent Breen ziet dat hij als voorzitter de groep weet te binden. “Hij is een natuurlijke leider, maar hij heeft ook echt de gunfactor”, zegt de docent. “Mijn medestudenten zien dat ik goede bedoelingen heb, zegt Carl. “Wat ik doe, doe ik niet voor mezelf.” Dat viel ook docent Van der Steen op. “Hij is een echte verbinder over alle jaren van de opleiding heen”, schrijft ze.

Medestudent Luc: “Carl is heel sociaal, hij leert graag nieuwe mensen kennen. Als we een activiteit hebben met Optimum, betrekt hij het liefste iedereen erbij.” Zo kreeg Carl het voor elkaar dat ze met de studievereniging een opname van de talkshow Sophie en Jeroen mochten bijwonen. “Het hele publiek bestond uit studenten Technische Bedrijfskunde”, vertelt Carl enthousiast.