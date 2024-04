Column: Grote problemen in het kleinste hokje

Foto: Ilse Wolf

Ik dacht dat ik af was van drijvende drollen in de wc toen we met het stageteam van Urban Living Lab Breda vaker in OpenX gingen werken – in plaats van in de Uitvindfabriek, de locatie die we delen met heel veel kleine kinderen.*

Nou, dat was dus niet zo. Toen ik op een dag twee keer natte billen kreeg van de op het oog schone wc-bril besloot ik: er is een grens. Verder ben ik heel inclusief en voor alle gelijkheid van alle groepen in onze samenleving en vind ik het prima om samen een spiegel en een wasbak te delen, of om op dezelfde pot te kakken, maar die genderneutrale toiletten op de begane grond van OpenX zouden plastechnisch verboden moeten worden.

Alle vrouwelijke stagiairs van het ULLB klaagden erover. Overigens zijn de wc’s wel vaker vies. En dan hebben we het niet over een normaal remspoor dat iemand ‘vergeten’ is weg te schrobben. Plas op de bril, spetterpoep, een druppel bloed en stank waarvan je spontaan moet overgeven, dat zijn de grote problemen in het kleine hokje waar we het hier over hebben.

Een van de stagiairs wilde er zelfs een onderzoekje naar doen: wat is statistisch gezien de vieste wc? Al pratende kwamen we op diarree en darmluchten. En over hoe je dat dan op festivals doet als je iets te veel hebt gedronken, je blaas bijna knapt, je vooraan in de rij staat en er een man uit de enige vrije wc komt, terwijl er heel veel urinoirs zijn…

Sowieso een hap lucht nemen voor je het hokje ingaat, niet door de neus ademen. En als de stank er nog hangt als de volgende aan de beurt is, altijd zeggen dat jij het niet was, maar dat het voor jou al zo rook. Deze tip helpt trouwens ook goed als jij zelf wél de schuldige bent.

Nou goed, die tactieken en strategieën kun je allemaal toepassen op de wc’s van OpenX – je zou er zowat op af kunnen studeren. Maar de oplossing voor een natte pleebril hadden we niet zo snel.

Afdekken met toiletpapier? Niet echt duurzaam. In hurkzit erboven hangen dan maar? Dat doen we in de kroeg immers ook, met als gevolg dat wijzelf alles natspetteren en er na een paar uur een laag van een paar millimeter pis op de grond staat. Bovendien is hangen ook niet echt goed voor je bekkenbodemspieren.

Maar wat dan?

Volgens ons is het tijd om de aloude Hollandsche tegeltjeswijsheid van stal te halen: Heren, doe de bril omhoog, dames zitten ook graag droog. Niet genderneutraal, wel nodig om toiletbezoek voor iedereen aangenaam te maken.

Nou goed, ik wacht op het moment dat dit grote probleem is opgelost. En tot die tijd loop ik gewoon naar de eerste verdieping, naar het ouderwetse vrouwentoilet.

*Disclaimer: ook de rest van de tekst gaat over grote problemen in het kleine hokje, dus vond je de eerste zin al vies, stop dan met lezen.