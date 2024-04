Dit zijn de aangepaste openingsuren van Avans tijdens de meivakantie

Illustratie: Esmee Rops

Tijdens de meivakantie zijn de openingstijden van de Avansgebouwen anders dan normaal. Dit zijn de aanpassingen op een rijtje van 29 april tot en met 3 mei.

Breda

Hogeschoollaan: open van 09:00 tot 17:30 uur.

Quadrium: open van 09:00 tot 17:30 uur.

Lovensdijkstraat: open van 09:00 tot 17:30 uur.

Beukenlaan: open van 09:00 tot 17:30 uur.

HR-gebouw: open van 08:00 tot 17:00 uur.

Den Bosch

Statenlaan: open van 09:00 tot 17:00 uur.

Stationsplein: open van 08:00 tot 17:00 uur.

Hervenplein: open van 08:00 tot 18:00 uur.

Parallelweg 21 (St. Joost School of Art & Design): open van 09:00 tot 17:30 uur.

Parallelweg 64 (Hooge Donken): gesloten.

Havensingel (Koningstheateracademie): gesloten.

Tilburg

Professor Cobbenhagenlaan: open van 08:00 tot 17:00 uur.

Roosendaal

Mill Hillplein: open van 08:00 tot 17:00 uur.

In de week van 22 tot en met 26 april gelden de standaard openingstijden. Locaties Havensingel en Lovensdijkstraat hanteren deze week wel andere tijden. Op 22 en 26 april is locatie Havensingel open van 08:30 tot 17:00 uur en de overige dagen dicht. Lovensdijkstraat is alle dagen open van 08:00 tot 18:00 uur.