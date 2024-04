Extra reistijd van en naar Tilburg in meivakantie: station gaat 15 dagen dicht

Illustratie trein

Ben je van plan om in de meivakantie via station Tilburg te reizen of moet je toevallig in deze stad zijn? Houd dan rekening mee met extra reistijd, want er rijden vijftien dagen geen treinen van en naar Tilburg. De NS zet bussen in als vervangend vervoer.

Rondom station Tilburg worden van 28 april tot 13 mei verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Zo worden de trappen vervangen en wordt gewerkt aan verschillende perrons. Volgens de norm van ProRail zijn ze niet te steil, maar wel steiler dan een gemiddelde trap waardoor af en toe ongelukken gebeuren, schrijft Omroep Tilburg.

Daarnaast wordt perron vier afgemaakt en krijgt perron een nieuwe coating. Treinen kunnen daardoor niet van en naar Tilburg rijden.

Tussen het traject Tilburg en Breda is ook werk aan de winkel. Daar worden de treinsporen en de portalen voor de bovenleiding vervangen, schrijft Omroep Tilburg. Bij het station bij de universiteit van Tilburg krijgt het perron een facelift en komen er nieuwe camera’s, verlichting en wordt er een omroepinstallatie geplaatst. Ook komt er nieuwe bestrating.

De NS en ProRail hebben voor deze periode gekozen omdat er minder treinverkeer verwacht wordt in verband met de meivakantie. Bussen worden ingezet om reizigers op alternatieve wijze te vervoeren.