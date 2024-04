In SRV-wagen geven Avansstudenten uitleg over zorgtools voor senioren: ‘Belangrijk dat ze worden gebruikt’

Een echtpaar krijgt bij de SRV-wagen uitleg over een rollator die je kunt uitklappen tot rolstoel

Met het inzetten van innovatieve technologische tools in de zorg, kunnen senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen. Welke dat zijn, laten studenten Social Work tot en met mei zien in hun SRV-wagen. Samen met studenten van het Koning Willem I College laten ze senioren in en rondom Den Bosch kennismaken met de tools.

Een grote, grijze SRV-wagen die vroeger dienstdeed als kleine supermarkt op wielen staat voor de Plus in Engelen geparkeerd. Avansstudenten verkopen er geen boodschappen, maar informeren ouderen uit de buurt over hulpmiddelen die kunnen ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen.

Pillendoosje

“Oh, dat is precies wat ik nodig heb”, zegt een vrouw op leeftijd die de wagen inloopt nadat ze een folder in de bus ontving. Ze wijst naar een pillendoosje dat op de kast ligt. “Ik heb nu een doosje met meerdere vakjes per dag, maar dat vind ik onhandig om op te bergen. Bovendien heb ik het niet nodig want ik heb maar één medicatiemoment per dag.” Studenten Social Work Salma Nasser en Nienke Meijer zoeken met mevrouw mee op hun telefoon naar een geschikt pillendoosje. “We geven haar een aantal sites waarop ze zo’n doosje kan bestellen.” Tussendoor miauwt een poes die op tafel ligt. Geen echte, maar een interactieve. “Deze wordt gebruikt in zorginstellingen bij mensen met dementie”, legt Salma uit. “Zo kunnen ze zorgen voor een huisdier.”



Vanuit hun opleiding Social Work richten Salma en Nienke zich vooral op hulpmiddelen die mentale ondersteuning bieden, zoals de poes. Daarnaast maken ze geregeld een praatje met mensen die tegen praktische problemen aanlopen.

Een ouder echtpaar loopt de bus in om navraag te doen over de mogelijkheden tot hulp vanuit de gemeente. “Ik heb net een wandeling van zes kilometer achter de rug, maar met lopen krijg ik steeds meer moeite.” Zijn vrouw valt hem lachend bij: “Dat is nog een behoorlijk eind, hoor.” Hij informeert naar een wandelstok en hulp vanuit de gemeente. Een geschikte woning zonder drempels en de mogelijkheid om beneden te gaan slapen, heeft hij al. “Ik raad u aan om de hulplijn van de gemeente te bellen”, zegt tweedejaarsstudent Social Work Tess Kuipers. “Daar weten ze u specifiek te vertellen wat voor mogelijkheden er zijn.”

Vergrijzing

De SRV-wagen is er vooral voor senioren vanaf zestig jaar die nu nog zelfstandig wonen, maar wel willen nadenken over hulpmiddelen en tools die ze erbij kunnen helpen om zelfstandig langer thuis te kunnen wonen. “Dat is belangrijk, want we krijgen steeds meer vergrijzing. Het aantal ouderen neemt toe en er is een steeds grotere vraag naar zorgmedewerkers. Er ontstaat een scheve verhouding”, vertelt Tess. Ze is, net als Salma en Nienke via haar leergemeenschap bij het GET-Lab betrokken. Dat organiseert het project in samenwerking met de gemeente Den Bosch, Brabant Wonen en zorgorganisatie Farent.



Steunkousen

Volgens Tess zijn er een aantal hulpmiddelen voor senioren die eenvoudig kunnen bijdragen aan ‘duurzaam ouder worden’. Als voorbeeld geeft ze een alternatief voor een traplift, dat bestaat uit een soort blokken die je op je trap kunt plaatsen. Daardoor worden traptreden kleiner, wat handig kan zijn als je slecht ter been bent. “Maar we hebben ook een hulpmiddel in de bus dat het aan- en uittrekken van steunkousen makkelijker maakt. Of een tablet genaamd Compaan voor gebruikers met bijvoorbeeld dementie of autisme, waarbij sommige functies zijn beperkt”, somt ze op tussen het flyeren door.

De Avansstudent merkt in haar vakgebied dat er best wat mensen huiverig zijn als het om zorgtechnologie gaat. Ze vertelt dat nieuwe innovaties niet altijd met open armen worden ontvangen, omdat professionals uit het werkveld bezorgd zijn dat het ten koste gaat van de persoonlijke aandacht binnen de zorg. “Die aversie proberen we weg te nemen door te zeggen dat de tools gezien moeten worden als een hulpmiddel, niet als een vervanger. Het is belangrijk dat de tools worden gebruikt, ook bijvoorbeeld voor mantelzorgers.”

Tess Kuipers (rechts) met Sophie van Zoggel

Tof project

Dat er een SRV-wagen op locaties staat, en geen ander vervoersmiddel of een tent, is volgens Tess een bewuste keus geweest. “Die wagen kent de doelgroep nog uit hun eigen tijd. Het is leuk om daarmee rond te gaan”, aldus de Avansstudent, die sowieso erg enthousiast is over het project. “Ik kon er ook voor kiezen om in een organisatie te werken, maar met dit project ga je de straat op en kom je in contact met mensen. Na een kort praatje kun je mensen echt al helpen en dat vind ik heel tof.”