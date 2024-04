Joy maakt kans op de titel Student van het Jaar 2024

Joy Boellaard maakt kans op de titel Student van het Jaar 2024

Vijf studenten zijn nog in de race om Student van het Jaar 2024 te worden. Een van hen is Joy Boellaard, derdejaarsstudent Informatica in Breda. Ze is betrokken bij de accreditatie van haar opleiding en lid van de Academieraad. Ook liep ze stage bij het lectoraat Applied Responsible AI van Avans. “Joy is de meest uitzonderlijke stagiair die ik in 15 jaar bij Avans heb begeleid.”

Blij verrast, maar ook verward was Joy Boellaard toen zij hoorde dat ze genomineerd is én tot de top 5 behoort van de Student van het Jaar verkiezing 2024. “Een dag voor ik de mail kreeg waar het nieuws in stond, vertelde een studiegenoot over de verkiezing. Ik kende het niet”, zegt Joy. Bescheiden vroeg ze zichzelf af waarom nou juist zij genomineerd was. “Ben ik hier wel de geschikte student voor?”

Erco Argante vindt van wel. Hij begeleidde Joy tijdens haar stage en nomineerde haar voor de verkiezing. Ze is volgens hem “de meest uitzonderlijke stagiair die hij in vijftien jaar bij Avans heeft begeleid”. Hij beschrijft Joy als iemand met wie het prettig is om samen te werken, enorm gemotiveerd, hardwerkend, productief en slim. “Ze heeft echt resultaat geboekt tijdens haar stageperiode. Haar werk is van zodanige kwaliteit dat we er als lectoraat mee verder kunnen.”

Onderzoeksstage

Door Joy’s interesse voor onderzoek, belandde ze tijdens haar stage bij het lectoraat Applied Responsible AI van Avans. Daar onderzocht ze hoe het gasverbruik in woonhuizen kan worden verminderd, zonder daar grote consessies aan wooncomfort voor te hoeven doen. Een onderzoeksstage is niet gebruikelijk bij de opleiding Informatica waar Joy studeert, maar wel iets wat in haar straatje past. “Bij mijn studie word je beoordeeld op het eindproduct en past een focus op onderzoek, waar mogelijk geen resultaten uitkomen, niet in de rubric.”

Joy installeert een sensor om in een huishouden af te leiden wat het effect van gasverbruik en weersomstandigheden is

Aan de hand van een reinforcement learning, een model waarbij een computer interactie heeft met een omgeving, feedback ontvangt en op basis daarvan een besluitvormingsstrategie aanpast, maakte Joy een eerste stap naar een applicatie. “Met AI voorspelt die of het nodig is om je verwarming aan te zetten of niet. Het houdt de weersverwachting in de gaten; als de zon over een half uur fel gaat schijnen, kan die ook je huis verwarmen. Op die manier kun je je gasverbruik verminderen.” Het onderzoek van Joy werd door haar opleiding beoordeeld met een 10.

Stille kracht

Argante vindt het belangrijk dat ook studenten zoals Joy in de top 5 belanden. “Ze is een stille kracht. Minder zichtbaar dan voorgaande winnaars of andere genomineerden, maar ik vind dat je als Student van het Jaar niet per se van alles buiten je studie om hoeft te doen om de titel te verdienen.”

De studieloopbaanbegeleider (slb’er) van Joy, Eefje Gijzen is blij dat de student genomineerd is voor de verkiezing. “Ik had haar zelf willen opgeven, maar vanwege drukte ben ik dat vergeten. Ik ben blij dat ze alsnog is genomineerd.”

Lovende woorden

Ook Gijzen spreekt met lovende woorden over Joy. “Ik durf te zeggen dat ze de beste student is die bij de opleiding rondloopt”, stelt Gijzen. “Ze is enthousiast, zet zich goed in, heeft veel discipline en is leergierig. Ze wil het beste uit zichzelf halen, maar wat nog specialer is, is dat ze dat ook uit haar klasgenoten wil.” Volgens de slb’er motiveert ze mensen om haar heen en werken studenten graag met haar samen. “Als zij de stof niet of minder snel begrijpen, helpt ze met veel geduld anderen.”

Academieraad

Sinds kort zit de Informaticastudent ook in de Academieraad. “Ik vind het belangrijk om het perspectief van de student te kunnen duiden”, zegt Joy. “Ook houd ik me samen met een andere student bezig met de accreditatie van de opleiding. We checken of wat docenten, directie en de examencommissie over de opleiding zeggen, klopt met de ervaring van de studenten.”