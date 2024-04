Klimaatwetenschap voor beginners: ”Klimaatverandering wordt steeds meer zichtbaar”

Marjolein van Oosterbos samen met haar groep

Klimaatverandering, dat was het onderwerp dat woensdagmiddag centraal stond bij de workshop Klimaatwetenschap voor beginners aan de Hogeschoollaan in Breda. In drie uur tijd leerden de deelnemers alles over dit onderwerp. ‘’Het is het doel van GreenOffice om mensen bewuster te maken van klimaatverandering, zodat ze daarover kunnen nadenken in hun studie en omgeving.’’

Na een korte introductie van de workshop, werden de aanwezigen opgedeeld in twee groepen. De groep bestond uit zowel medewerkers als studenten en kon daarna van start. ‘’De planeet heeft van zichzelf al een broeikaseffect. De mens haalt dit uit zijn evenwicht door onder andere overconsumptie’’, vertelt Anne Teunissen, Student Assistent Community Building and Communication bij GreenOffice. Om dit beter te begrijpen, begonnen beide groepen met het maken van een grote puzzel. Er werden kaarten uitgedeeld met daarop een oorzaak of gevolg. Deze moesten de deelnemers met bij elkaar zoeken en matchen. Zodra iedereens kaarten op een rij waren gelegd, kwam het volgende stapeltje. De moeilijkheidsgraad werd per stapel steeds hoger. Marjolein van Oosterbos is docent bij de deeltijdopleiding Social Work in Breda. Zij is één van de drie medewerkers die de workshop volgt. Van Oosterbos noemt het maken van de puzzel een laagdrempelige manier om een gesprek met elkaar te voeren.

Zichtbaarder

Na de oplossing van de puzzel drong klimaatverandering bij de meeste spelers door. Een van de aanwezige medewerkers merkt op dat het spel eigenlijk best negatief is. ‘’Dit zijn de feiten die op tafel liggen. Het probleem moet eerst begrepen en erkend worden, voordat we het op kunnen lossen’’, geeft Teunissen als antwoord. Dat is ook de reden dat deze workshop is georganiseerd vertelt Geoffrey van der Horst, implementatieregisseur duurzame ontwikkeling bij GreenOffice. ‘’Klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder. Je leest erover in de krant: droge zomers in Spanje en Nederland en overstromingen in Limburg. Je ziet het om je heen gebeuren.’’

Door het geven van dit soort workshops, probeert GreenOffice het probleem begrijpbaar te maken voor studenten en medewerkers. ‘’Als je kijkt naar Avans dan zijn wij heel erg oplossingsgericht, wat goed is. Wij willen alleen ook de basis van het probleem meegeven. Door deze workshop begrijp je de samenhang in het klimaatprobleem. Als je meer over het probleem weet, kun je beter aan een oplossing werken’’, aldus van der Horst.

Minder zwart

Van Oosterbos: ‘’Het is mijn plicht als docent om de actualiteit in het curriculum te brengen. We kunnen niet meer om dit onderwerp heen.’’ De docent is een paar jaar terug ziek geweest. ‘’Ik was toen heel erg bezig met wat er gaat komen, maar iedereen gaat dood. Ik kan ook alles maken van de tijd die ik nog heb.’’ Van Oosterbos vindt dat ze zelf de feiten onder ogen moet komen. ‘’Wat kan ik nu doen, waardoor het zwarte iets minder zwart wordt?’’

Anh Le, een internationale student uit Vietnam, studeert Finance in Breda. Hij heeft zich aangesloten bij de workshop omdat hij een milieu-gerelateerd bedrijf wil opstarten. ‘’Ik wil rietjes maken van gras. Ik moet nu aan mijn investeerders laten zien dat ik op een duurzame manier onderneem. Ook moet ik kunnen aantonen dat ik met mijn idee winst kan maken.’’ Anh vindt de manier van informatie geven tijdens de workshop goed. Al is het soms toch wel lastig. ‘’Engels is niet mijn eerste taal. Negentig procent begrijp ik, de rest niet zo goed.’’ De student weet nog niet goed wat hij zelf kan doen om klimaatprobleem te verbeteren. ‘’Het verminderen van de uitstoot is niet alleen aan mij. Iedereen moet daar wat aan doen, maar ik ben mij nu wel bewust van het probleem.’’

Niet positief

Ook Human Resource Managementstudent Thessa Temminck sloot aan bij de workshop. “Tijdens mijn opleiding ben ik veel bezig met duurzaamheid op het gebied van personeel en in organisaties.’’ Hoe de student duurzaamheid op zichzelf kan betrekken? Dat weet ze nog niet zo goed. De workshop is daarom ook bedoeld om haar kennis te vergroten. ‘’Ik probeer te doen wat ik kan, maar beperk mijzelf wel in mijn wensen door hiermee bezig te zijn.’’ Zo wil Thessa graag moeder worden, alleen wil ze niet bijdragen aan overbevolking. ‘’Je kop in het zand steken is soms veel makkelijker.’’ Aan het einde van de workshop, blikte Thessa er niet positief op terug. ‘’Na uren praten over alle oorzaken en gevolgen, merkte ik dat ik er een beetje uitzichtloos naar kijk.’’ Toch gaat ze met veel nieuwe kennis naar huis.

De in het Engels gegeven workshop is gebaseerd op de wetenschappelijke informatie die verzameld is door het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering rapport. Het rapport is een bundel van alle rapporten over klimaatverandering, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Voor het rapport worden er ook vergelijkbare onderzoeken naast elkaar gelegd en vergeleken. Hier uit worden vervolgens conclusies getrokken. Woensdag 24 april organiseert the GreenOffice deze workshop nog een keer. Meld je hier aan.