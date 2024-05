Kokkerellen met Punt: pistachebuns

Je kunt er niet meer omheen: de pistachenoot. Op social media vliegen de recepten je om de oren en dus kan Punt natuurlijk niet achterblijven. Daarom delen we deze maand dit recept met jullie. Wat gaan we maken? Overheerlijke pistachebuns.

Benodigdheden voor zes buns:

1 blik croissantdeeg

200 gram pistachenootjes

1 pot (vegan) pistachepasta

Stappenplan:

1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

2. Rol het croissantdeeg uit en druk de gaatjes dicht.

3. Pel de pistachenootjes en hak grof.

4. Verwarm de pistachepasta kort in de magnetron en smeer een flinke laag op het deeg. Bewaar een klein beetje voor de garnering.

5. Strooi de gehakte pistache over de pasta. Bewaar een klein beetje voor de garnering.

6. Snij het deeg in de lengte in zes stroken en rol op.

7. Zet de rollen in een ovenschaal en bak voor ongeveer 18-20 minuten. Ze zijn klaar als ze een goudbruine kleur hebben.

8. Garneer de buns met de pistachepasta en nootjes die je bewaard hebt.



Voor het hele recept ben je 8,53 euro kwijt. Eet smakelijk!