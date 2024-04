Koningsdag 2024, dit is er te doen in de Avanssteden

Foto via Flickr, Victor van Werkhoven

Haal je oranje kleding maar vast uit de kast, want Koningsdag komt eraan. Aanstaande zaterdag viert Nederland de verjaardag van koning Willem-Alexander. Om dit te vieren zijn er door heel het land leuke activiteiten gepland, zo ook in de Avanssteden. Punt zet er een paar op een rijtje.

Tilburg



De stad heeft op Koningsdag veel op de planning staan. Op de Korte Heuvel is er een groot feest georganiseerd met gratis toegang. Van 13:00 uur tot 01:00 uur wordt er gefeest met onder andere DJ Coenie, Dennis Beso, Joepie Fourtie en Tommy Santo. Dit is de ideale plek als je zin hebt in muziek, maar geen geld uit wilt geven aan entree.

Ook op de Stadhuisstraat pakt de gemeente uit. Op het podium zijn Martijn Fischer, Roy Donders en Jordy van den Boer te zien. Heb je nog een goede bodem nodig, dan is de Koningsspecial iets voor jou. Voor €12,79 koop je online de Koning Pils Strippenkaart. Met deze strippenkaart ku

n je tussen 14:00 uur en 16:30 uur vijf biertjes en een broodje kroket halen.

Voor alle evenementen kun je hier terecht.

Breda



In Breda maken ze er ook een feestje van. Zo is er dit jaar een nieuw festival: Oranje Zoet. Het house- en trancefestival vindt plaats in ’T Zoet van 12:00 uur tot 23:00 uur. Op het oude CSM-terrein is er een combinatie van grote en lokale artiesten op het podium te vinden. Zo komen onder andere Benny Rodrigues, Nathan Storm, Yorick en Thermo. Lijkt dit je wat, dan heb je geluk, want er zijn nog kaartjes. Koop hier je kaartje.

Ben je niet zo van het feesten of ben je nog te brak van de vrijdag, dan is misschien de vrijmarkt in Park Valkenberg iets voor jou. Van 11:00 uur tot 17:00 uur kun je rustig over de markt struinen. Als volwassene iets op de markt verkopen, is helaas niet toegestaan. De markt is bedoeld voor kinderen. Mocht je toch van je oude bordspellen af willen, zal je samen met je broertje op het kleedje moeten zitten.

Dit zijn niet de enige activiteiten die de stad te bieden heeft. Voor de andere activiteiten, klik hier.

Roosendaal



In Roosendaal start om 07:00 uur de vrijmarkt. Deze is op het Tongerloplein, Kerkstraat en Molestraat te bezoeken. Tot 16:00 uur heb je de tijd om rond te snuffelen.

De vrijmarkt is niet het enige dat de stad gepland heeft. Op verschillende plekken in de stad kun je genieten van muziek. Vanaf 14:00 uur neemt een DJ je mee terug in de tijd. Op de Bloemenmarkt wordt namelijk muziek gespeeld uit de jaren 80 en 90.

Zijn de 80’s en 90’s niks voor jou, dan kun je naar het Oude Raadhuis gaan. Op het podium voor het raadhuis wordt er vanaf 13:30 uur livemuziek gespeeld. Zo zijn The Man in Black en Moonshine Reunion te horen.

Voor alle activiteiten, klik hier.

Den Bosch



De stad van de Bossche bollen heeft een druk programma voor de zaterdag. Van 12:00 uur tot 01:00 uur wordt er in de Karrenstraat een groot feest gebouwd voor achttienplussers. Tijdens dit feest kun je luisteren naar liveoptredens van lokale DJ’s. Over een kaartje hoef je je geen zorgen te maken, want de toegang is gratis.

Toch nog zin in een elektronisch festival, dan ben je bij de Tramkade aan het juiste adres. De Tramkade wordt omgetoverd tot Oranjekade, waar je kunt losgaan op David Vunk, DJ Europarking en Coloray. Als je nog een kaartje wil, moet je er snel bij zijn.

Ga je liever naar iets anders toe in Den Bosch, klik dan hier.