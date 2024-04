Luke maakt kans op de titel Student van het Jaar 2024

Luke Govers

Vijf studenten zijn nog in de race om Student van het Jaar 2024 te worden. Een van hen is Luke Govers, vierdejaarsstudent Technische Bedrijfskunde in Tilburg. Hij studeert af op een opdracht van het College van Bestuur binnen Avans. In de jaren daarvoor zette Luke zich op verschillende manieren in voor de hogeschool. Zo maakte hij deel uit van de decentrale opleidingscommissie en de Avans Medezeggenschapsraad. ‘’Hij is een voorbeeldstudent en dat zullen meer mensen vinden.’’

Luke was verbaasd toen hij te horen kreeg dat hij genomineerd was. ‘’Ik had echt niet verwacht dat iemand mij zou nomineren, maar ik vind het wel heel leuk. Ik heb gelijk taart gehaald om het te vieren.’’ Het vieren is volgens Stan Mol, die zijn medestudent nomineerde, terecht. ‘’Luke zet zich volledig in voor het verbeteren van het onderwijs’’, schrijft Stan. ‘’Hij heeft altijd een glimlach op zijn gezicht. Behulpzaam, attent en echt een man van zijn woord.’’



Gedreven Student

Hier sluit Bert Ahlers, docent Technische Bedrijfskunde in Tilburg, zich volledig bij aan. ‘’Ik zie hem nooit negatief.’’ Volgens Ahlers is Luke erg betrokken binnen Avans. Zo was de vierdejaarsstudent voorzitter van de studentgeleding van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR), vicevoorzitter van de AMR en lid van het Dagelijks Bestuur.Ook was hij Vicevoorzitter van de raad en voorzitter van de studentgeleding. ‘’Luke is een hele gedreven student”, zeggen Ahlers en Stan. Buiten dat hij heel actief is bij onder andere de Medezeggenschapsraad, nomineerde Stan zijn medestudent ook nog voor andere dingen. Nadat een docent binnen de organisatie van de open dag in Tilburg was uitgevallen door ziekte, heeft Luke dit helemaal opgepakt. ‘’Ik ben toen door de organisatie gevraagd om dat te doen. Binnen een week heb ik een heel netwerk opgebouwd van mensen die graag mee wilde helpen met de open dag.’’



Stan nomineerde Luke ook omdat hij een reanminatietraining opzette. ‘’Vorig collegejaar startte Avans met een pilot. Bijna honderd studenten hebben een gratis reanimatiecursus gehad.’’ Luke zette dit binnen Avans op, omdat hij het heel belangrijk vindt. ‘’In mijn klas wist bijna niemand hoe ze iemand moeten reanimeren. Afhankelijk van de evaluatie van de training, gaat Avans dit voortzetten.’’ Volgens de Technische Bedrijfskunde docent is Luke met veel dingen bezig buiten zijn opleiding om. ‘’Hij doet het gewoon.’’ Ook Lukes medestudent merkt dit op. ‘’Je zou je bijna afvragen hoe Luke tijd heeft om nog leuke dingen te doen.’

‘Avans Yourself’

De reden dat Luke zich inzet voor Avans en haar studenten is zijn intrinsieke motivatie. ‘’Ik hou ervan om nieuwe dingen te leren. Ik vind het daarom ook heel fijn dat ik hier de kans krijg om, buiten mijn opleiding om, mijzelf te ontwikkelen.’’ Het motto van Avans is ‘Avans Yourself’ en dat is precies wat Luke naar eigen zeggen heeft gedaan door alles uit zijn studietijd te halen. ‘’Het is zo gaaf om als student op deze manier iets te betekenen voor Avans.’’

Zoveel talent

Op de vraag of hij hoopt de verkiezin te winnen, kan Luke lastig een antwoord geven. ‘’Ik zou het heel leuk vinden als ik de titel Student van het Jaar 2024 krijg. Alleen hebben we zoveel talent binnen Avans.’’ Volgens Luke lopen er heel veel studenten door de gangen van de school, die iets moois betekenen voor de organisatie. ‘’We maken met zijn allen Avans.’’