Maira maakt kans op de titel Student van het Jaar 2024

Maira Nagel Pellegrom

Vijf studenten zijn nog in de race om Student van het Jaar 2024 te worden. Een van hen is Maira Nagel Pellegrom, vierdejaarsstudent aan de Pabo in Breda. Zij zit onder andere in de opleidingscommissie, kreeg een tien voor haar onderzoeksstage en was peermentor. ‘’Alles wat ze doet, doet ze op een prettige, respectvolle en professionele manier.’’

‘’Het is een beetje gek om genomineerd te zijn, ongemakkelijk zelfs. Ik houd er niet van om in de spotlights te staan. Maar het is wel een mooi compliment’’, vertelt Maira over de nominatie die ze niet aan zag komen. ‘’Maar studiegenoten aan wie ik het vertelde, waren minder verbaasd. Ze vonden het een bekroning op mijn werk.”

Avansdocent Mayke Verhagen is degene die Maira nomineerde voor de Student van het Jaar verkiezing. Zij kent de student al sinds haar eerste jaar op Avans en doordat ze Maira als slb’er begeleidde in het on-topprogramma TOPClass Gedragsspecialist van de Pabo. Daarin specialiseren studenten zich in het speciaal onderwijs.

Respectvol en professioneel

‘’Ze steekt er écht bovenuit, ze is een excellente student. In al die jaren is ze voor en achter de schermen ontzettend belangrijk geweest voor de academie en andere studenten. Alles wat ze doet, doet ze op een prettige, respectvolle en professionele manier. Ze verdient het om eens in het licht gezet te worden’’, vertelt de Avansdocent, die haar roemt om haar bijdrages aan verschillende zaken. ‘’Ze hielp op open dagen, als peermentor stond ze klaar om haar medestudenten te helpen en ze zette zich onder andere in voor de opleidingscommissie en het Pabokamp. Daarnaast zoekt ze voortdurend de uitdaging op. Zo heeft ze gekozen om naast haar programma ook deel te nemen aan twee modules gericht op wetenschappelijk onderzoek.’’

De lijst van werkzaamheden die de Avansstudent naast haar studie uitvoerde, bijvoorbeeld binnen de opleidingscommissie en academieraad, is lang. Dat deed Maira omdat de opleiding haar goed af ging en ze zich graag wilde verdiepen. ‘’En om anderen te ondersteunen. De stem van de student vertegenwoordigen vind ik belangrijk. Ik vind het fijn om ook toekomstige studenten die na mij de Pabo gaan doen, een goede opleiding te bezorgen. De Pabo zelf vraagt wel om feedback, maar ik lever graag meer. Soms is het wel heel veel, dan vraag ik waarom ik dit mezelf aandoe. Maar ik krijg er ook veel energie van, dat helpt’’, vertelt ze.



De extra taken die Maira op zich neemt om het onderwijs beter te maken, in haar studie of daarbuiten, is een bewuste keus voor haar geweest. Dat komt door haar jeugd, waar ze het soms wat moeilijker had. ‘’Toen vond ik het heel fijn om terug te kunnen vallen op mijn leerkrachten en docenten. Juist daarom wil ik er nu ook voor die mensen zijn, dat is een van mijn grootste motivaties.’’



Beeld gemaakt bij een pubquiz van de Pabo. In het midden docent Mayke Verhagen en Maira

Reflectievermogen

Volgens docent Verhagen is Maira het perfecte voorbeeld van een creatieve, onderzoekende student die de Pabo en Avans graag zien. ‘’Ze is een voorbeeld voor anderen, maar dat betekent niet dat alles haar komt aanwaaien. Op haar stage had ze te maken met grote uitdagingen. Maar, daarbij durfde ze naar zichzelf te kijken. Ze heeft een groot reflectievermogen, stelt zichzelf kwetsbaar op en stelt vragen. Ik zou niet weten wat je meer wil van een student. Ik, en anderen in de academie, vinden oprecht dat zij de titel verdient.’’



Ook docent Loes van der Wolf, zelf vorig jaar nog genomineerd voor de Student van het Jaar-verkiezing, steekt de loftrompet over Maira. Zij kent haar uit de academieraad. ‘’Ze is ambitieus, een multitasker en enorm betrokken. Ze kan goed orde in chaos scheppen, kritische vragen stellen en al haar activiteiten zo organiseren dat ze voor iedereen tijd en aandacht heeft.’’



Mocht Maira de titel van Student van het Jaar winnen, zou ze dat heel mooi vinden. ‘’Een mooie bekroning, op mijn werk en voor de opleiding. Het zou de kers op de taart zijn.’’