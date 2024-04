Nieuwe besturen van ISO en LSVb

De nieuwe besturen van ISO (boven) en LSVb (onder)

In juni wordt Mylou Miché de nieuwe voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg. Bij de Landelijke Studentenvakbond neemt Abdelkader Karbache het stokje dan over.

Mylou Miché (25) heeft een jaar journalistiek gestudeerd aan de Hogeschool Utrecht en daarna bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Op dit moment studeert ze daar International Development Studies. Afgelopen jaar was ze ook al beleidsmedewerker bij het ISO.

“De politiek moet meer gaan luisteren naar de stem van de student”, zegt Miché, die met het ISO namens 800 duizend studenten spreekt. “Wij zullen deze stem met veel enthousiasme en motivatie gaan vertegenwoordigen.”

Niet aan het kortste eind

De aanstaande nieuwe LSVb-voorzitter Abdelkader Karbache (23) volgt aan de TU Delft twee masters (Mechanical Engineering en Sustainable Energy Technology) en was al bestuurslid van de Delftse studentenvakbond VSSD en lidvan de centrale studentenraad van de TU.

In een persbericht zegt hij zich zorgen te maken over kwesties als studentenhuisvesting, studieschulden en studiefinanciering. “Keer op keer is de huidige generatie studenten de pineut. Als het aan ons ligt zullen studenten niet langer aan het kortste eind trekken. We gaan alles op alles zetten om de positie van studenten blijvend te verbeteren.”

Het bestuur van de LSVb zal vanaf juni verder bestaan uit Ocke Siertsema (21, student bestuurskunde en overheidsmanagement aan de Haagse Hogeschool), Gijs Grimbergen (23, studeerde geografie en planologie aan de Universiteit Utrecht), Boutaina Chami (24, studeerde psychologie aan de Universiteit Twente) en Yason Sinout (25, afgestudeerd in geschiedenis en economie aan de Universiteit Utrecht).

Van links naar rechts: Gijs Grimbergen, Ocke Siertsema, Abdelkader Karbache, Boutaina Chami, Yason Sinout. Foto: LSVb

Bij het ISO treden Gwendolyn Hermans (24, student psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen) op 22 juni aan, Jorrit Berendsen (22, student bestuurskunde en overheidsmanagement aan NHL Stenden Hogeschool), William Duke (25, student American Studies in Nijmegen) en Stijn van Hussen (24, student International Relations aan de Rijksuniversiteit Groningen).

Van links naar rechts: William Duke, Gwendolyn Hermans, Mylou Miché, Stijn van Hussen, Jorrit Berendsen. Foto: ISO

Het ISO komt voort uit de studentenraden van universiteiten. Later sloten ook de studentenraden van hogescholen zich bij hen aan. ISO en LSVb werken vaak samen. Zo besteedden ze de afgelopen tijd veel aandacht aan de mentale gezondheid van studenten.

Eigen karakter

De twee studentenorganisaties hebben wel hun eigen karakter. Dat bleek bijvoorbeeld in maart toen het ISO een brief naar de informateur stuurde met studentenplannen voor een nieuw kabinet. De LSVb wilde die brief niet mede ondertekenen, uit principiele bezwaren tegen deelname van de PVV aan een regering. Omdat de brief aan de informateur fundamentele knelpunten onbesproken liet, wilde de LSVb er niets mee te maken hebben.