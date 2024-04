Nog geen politieke oplossing voor pechstudenten in zicht

Illustratie: Lotte Verheul

Het lukt de Tweede Kamer niet om het eens te worden over extra geld voor pechstudenten. NSC trekt het voorstel voor een (lagere) tegemoetkoming weer in en een ruimhartiger voorstel van D66 is ook nog niet in stemming gebracht.

Vorige week opperde Nieuw Sociaal Contract om de pechstudenten met ongeveer anderhalf miljard euro te compenseren. Dat was minder dan beloofd vlak voor de verkiezingen, maar de motie leek desalniettemin kansrijk: NSC heeft samen met de drie andere formerende partijen (PVV, VVD en BBB) een meerderheid in de Tweede Kamer.

Ingetrokken

Maar kennelijk is er nog gebrek aan steun. NSC heeft het eigen voorstel weer ingetrokken. Dat deed ook D66 met een motie om veel meer geld uit te trekken voor de pechstudenten. Dat voorstel leek ook weinig kans te maken. Daarmee is de Tweede Kamer terug bij af.

Pechstudenten krijgen van de overheid volgend jaar sowieso een tegemoetkoming van 1.436 euro als ze vier jaar onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Maar NSC wilde dat bedrag eenmalig verhogen.

D66 wilde nog meer geld overmaken en werd daarbij gesteund door GroenLinks-PvdA, Volt, ChristenUnie en Denk. Dat geld was immers al beloofd aan de studenten, ook door de partij van Pieter Omtzigt. Die stelde vlak voor de verkiezingen voor om een belastingvoordeel voor expats te versoberen en met de opbrengst de rente voor pechstudenten te verlagen.

Studierente

De ‘pechgeneratie’ bestaat uit studenten die de basisbeurs zijn misgelopen. Hun pech is vooral dat de beurs vlak ná hun studie weer werd ingevoerd. Ook stijgt de rente op studieleningen. Die hogere rente wilden politici dempen.

Maar is een renteverlaging wel het juiste middel? Sommige studenten hebben fors geleend, terwijl anderen misschien extra werkten om hoge schulden te voorkomen. Verdienen zij niet ook compensatie? Minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf de stuurde Tweede Kamer afgelopen december drie scenario’s om het geld bij de studenten te krijgen.

Het versoberen van de expatregeling ligt inmiddels onder vuur. Grote bedrijven hebben er kritiek op, misschien wordt het deels teruggedraaid. Het zou kunnen verklaren waarom het de Tweede Kamer nog niet lukt niet om een beslissing te nemen over de pechstudenten, al zeggen de partijen dat niet hardop.

Ingewikkeld

“Als we iets hebben geleerd over schadeherstel, tegemoetkomingen en compensatie in Den Haag, dan is het dat het zorgvuldig moet en ingewikkeld is”, zegt NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger in een reactie.