Noodgebouw Hogeschoollaan verdwijnt, extra parkeerplekken voor in de plaats

Het noodgebouw bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda

Het noodgebouw bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda verdwijnt. Door de huidige studentenpopulatie heeft Avans minder lokalen nodig, waardoor het gebouw niet meer gebruikt hoeft te worden. Het weghalen van het noodgebouw levert uiteindelijk extra parkeerplaatsen op.

Het leeghalen van het noodgebouw, dat er inmiddels ruim tien jaar staat, is al begonnen. Het Amphia Ziekenhuis, dat een deel van het gebouw huurde, is vorige zomer al vertrokken. Door de werkzaamheden zijn er tijdelijk ongeveer zestig parkeerplaatsen minder beschikbaar. De werkzaamheden duren ruim een maand.

De achteringang van de Hogeschoollaan en de postkamer blijven wel bereikbaar voor medewerkers en leveranciers. Halverwege mei, als de werkzaamheden zijn afgerond, zijn de parkeerplekken weer beschikbaar.

Meer parkeerplaatsen

Als het noodgebouw volledig is weggehaald, komen er ongeveer 88 parkeerplaatsen in de plaats voor terug. Die waren er in het verleden al, maar vervielen bij de plaatsing van het extra gebouw. Avans wil die parkeerruimte vanaf het nieuwe schooljaar beschikbaar hebben.