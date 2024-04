Oud-student Gerrit werkt als marketeer: ‘Je bouwt voort op wat je tijdens je opleiding geleerd hebt’

Gerrit Vos

Oud-Avansstudent Gerrit Vos werkt als marketeer bij Bouwie, een grote doe-het-zelfzaak en woonwinkel in Veen. Na zijn opleiding Small Business & Retail Management (nu Ondernemerschap & Retail Management) in Den Bosch ging hij er aan de slag. De aankoop van een vliegtuig leverde veel publiciteit op. “De eigenaar wilde iets geks kopen.”

Aan de overstap van school naar werk moest Gerrit Vos even wennen. “In de praktijk gaat het vaak toch anders. Maar je bouwt wel voort op wat je tijdens je opleiding geleerd hebt.” Bij Bouwie krijgt Vos alle vrijheid om nieuwe dingen te proberen. “Ik heb daarbij veel aan de collega’s die er al jaren werken.”

Zes jaar werkt Vos er nu zelf. Hij wist dat er een vacature voor marketeer was bij Bouwie en kreeg de baan door bij het bedrijf binnen te lopen. De klik was goed en na nog een gesprek ging hij er aan de slag. Bij Bouwie doet Vos alle marketing. De eerste jaren alleen en sinds kort samen met een collega. “Ik maak de content, maar houd me ook bezig met de grafische kant”, vertelt Vos. “Daarvoor heb ik mezelf bijvoorbeeld leren werken met Photoshop.” Naast de marketing houdt de oud-student zich bezig met personeelszaken en assisteert hij af en toe de eigenaar of de bedrijfsleider.

Regio

Van oudsher is het bedrijf gericht op klanten in de regio, legt Vos uit. “Door onze marketing hebben we dat gebied vergroot. Vroeger adverteerden we met een bord langs het voetbalveld in het dorp, nu op Google. Daardoor hebben we ook klanten uit België en Duitsland.”

De grootste marketingstunt van het bedrijf was de aankoop van een echt vliegtuig. “De eigenaar wilde iets geks kopen en op een veiling stond een vliegtuig te koop”, zegt Vos. “Er stonden al twee helikopters bij het bedrijf, dat zijn echte eyecatchers.” Het vliegtuig moest uit elkaar gehaald worden, naar het bedrijf vervoerd en vervolgens weer in elkaar gezet. Nu dient het als vergaderruimte voor acht personen.

Publiciteit

“We ontvangen er zelf mensen, maar we verhuren de ruimte ook. Aan ondernemers uit de regio bijvoorbeeld. En er zijn al verschillende video’s opgenomen, door een carnavalsvereniging en een dansschool bijvoorbeeld.” Het vliegtuig heeft Bouwie de nodige publiciteit opgeleverd. “Het bedrijf was onder andere te horen op Qmusic en te zien bij Editie NL.” Na die publiciteit zag Vos het aantal bezoekers van de website en in de winkel stijgen.

(Lees verder onder de video)

Ook Punt nam een video op in het vliegtuig Tip: Accepteer de cookies om de video te kunnen te bekijken Wijzig cookie-instellingen

“Marketing is heel breed. Je moet op allerlei vlakken actief zijn en weten wat je doelgroep is. Oudere klanten kun je nog bereiken via een advertentie in de krant, terwijl de jongere generatie met een eerste huis juist het beste te bereiken zijn via social media en Google.” Vos ziet bij de doe-het-zelfzaak nog genoeg kansen en uitdagingen voor de toekomst. “Online marketing verandert, data worden steeds belangrijker.”

Positief gevoel

Marketing was een van de onderdelen van de opleiding Small Business & Retail Management (nu Ondernemerschap & Retail Management). Voor Vos was het logisch dat hij in dat vakgebied verder ging. “Customer journey vond ik heel interessant tijdens de opleiding.” De oud-student kijkt met een positief gevoel terug naar zijn tijd bij Avans. “Ik vond het een prettige omgeving, het was gezellig. Ik was niet de beste student, maar probeerde het goed te doen. Docenten zullen me nog wel kennen.” Bouwie is inmiddels een stageplek geworden voor Avansstudenten. “Ik weet wat er gevraagd wordt van studenten. Op deze manier blijf ik betrokken bij Avans.”