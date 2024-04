Student Mink maakt zijn droom waar: professioneel karten

Mink tijdens een race

Mink Saeijs, eerstejaars Ondernemerschap & Retail Management in Breda, besloot eind vorig jaar zijn droom na te jagen: professioneel karten. Hij zocht sponsors, sloot zich aan bij een team en reed eind maart zijn eerste wedstrijd. “Dit heb ik echt zelf voor elkaar gekregen.”

De eerste race was spannend voor Mink. “Ik wist daarvoor niet hoe goed ik zou zijn.” De regen maakte het extra lastig, maar ondanks weinig zicht, karts op de baan die hij moest ontwijken en veel uitvallers, eindigde hij die dag na drie races op een zeventiende plek. Bij de ‘rookies’, de nieuwelingen, stond hij op de vierde plek. “Daar ben ik tevreden mee, ik weet nu waar ik sta en wat ik kan.”

De klasse waarin Mink racet is voor iedereen toegankelijk, rijders hoeven zich niet te kwalificeren. Tijdens een race zijn er 38 deelnemers. “Het verschil tussen de voorste en de achterste rijders is groot. Ik hoop later in een klasse te kunnen rijden waarvoor je wel moet kwalificeren. Dan zit iedereen dichter bij elkaar.”

Raceliefhebbers

Mink groeit op in een familie van raceliefhebbers. “We kijken alle Formule 1-races samen.” Hij wilde zelf graag karten, maar moest wachten tot hij er groot genoeg voor was. Eenmaal in een kart, was hij verkocht. “Die snelheid, dat gevoel. Ik vond het geweldig, wilde meer.”

Voordat de student zijn kartdroom ging najagen, hockeyde hij in het eerste team. Toen de club koos voor een andere keeper in het eerste team, besloot hij helemaal met de sport te stoppen. “Ik vind competitie heel belangrijk.” Dat gaf hem de ruimte om zich op het karten te richten.

Veel geld nodig

“Om op hoog niveau mee te doen, heb je veel geld nodig”, vertelt Mink. “In de klasse waarin ik nu rijd, zijn alle karts hetzelfde en zo goedkoop mogelijk. Dan komt het aan op talent. Een seizoen racen kost alsnog zo’n achtduizend euro. Mijn ouders willen me wel helpen, maar kunnen ook niet alles voor me betalen.”

Dus ging Mink op zoek naar sponsors. Hij bedacht sponsorpakketten, voerde gesprekken en ging z’n socialmedia-accounts goed bijhouden. “Daarop vermeld ik mijn sponsors en zo houd ik ze op de hoogte van wat ik doe.” Zeven bedrijfsnamen prijken op zijn pak. Daardoor kan hij dit jaar aan alle races uit zijn klasse meedoen. Door goede resultaten te behalen, trekt hij weer meer sponsors aan en dat helpt hem op zijn weg naar de top.

Leren

De student maakt deel uit van het team ESMEA Racing. Van dat team huurt hij een kart. Zij zorgen voor schoonmaak, onderhoud en opslag. “Ik heb nog niet de kennis om zelf een kart te onderhouden”, zegt Mink. “Dat ben ik wel aan het leren, ik werk bij een kartteam in Den Bosch.” Ooit hoopt hij zijn eigen kart te kunnen kopen. “Dan kan ik rijden wanneer ik wil.”