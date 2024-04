Studenten en hun centen: ‘Ik word bijna achttien, ik weet niet of ik dan nog zakgeld krijg’

De ene student heeft veel moneys, de ander vindt aan het eind van de maand zelfs de euroknallers van de supermarkt eventjes te duur. Om je een beeld te geven van hoe het er bij andere studenten financieel aan toe gaat, interviewt Punt Avansstudenten over hun (spaar)rekening. In deze aflevering is Luke*, tweedejaarsstudent Verpleegkunde in Den Bosch aan het woord.



Bedrag op spaarrekening: 1400 euro

Bedrag op lopende rekening: 400 euro

Woonsituatie: thuis bij haar ouders



Je hebt best wat geld op beide rekeningen staan. Hoe bepaal je wat op welke rekening staat?

‘’Ik zorg ervoor dat er sowieso minimaal honderd euro op mijn lopende rekening staat. Dat geld gebruik ik om mijn dagelijkse dingen van te doen. De rest van mijn geld gaat grotendeels naar mijn spaarrekening. Die gebruik ik om te sparen voor grotere dingen.’’



Is er iets waar je op dit moment voor spaart?

‘’Ik vertrek komende zondag voor drie maanden naar Oeganda. Daar ga ik stage lopen in een ziekenhuis. Daar heb ik flink voor gespaard. Ik krijg van DUO dan ook twee maanden een uitwonende beurs en het geld voor mijn ov-kaart die ik in Nederland niet gebruik, dat is zo’n 1300 euro. Maar het gaat natuurlijk meer geld kosten dan dat, dat was het sparen waard.’’



Hoe kom jij aan je geld?

‘’Sinds drie jaar werk ik in de horeca. Dat vind ik vooral leuk om te doen, maar het levert ook geld op. Ook werk ik soms als schoonmaker in de Bed & Breakfast van mijn tante. En op momenten dat het rustiger is in de horeca, zoek ik ander werk. Afgelopen jaar hielp ik met het inpakken van kerstpakketten. Daarmee verdiende ik achthonderd euro in een maand.



Naast dat ik werk, krijg ik 55 euro kleedgeld per maand. De ene maand koop ik meer kleding dan de andere. Als de zomer eraan komt, geef ik wat meer uit. Andere maanden kan ik daar wat van sparen. Ook krijg ik nog zakgeld van mijn ouders, 25 euro per week. Ik word wel bijna achttien, dus ik weet niet of ik dat dan ook nog krijg.’’

Illustratie: Joris Habraken

Wat betekent het voor je als je dat zakgeld niet meer krijgt, kom je dan in de problemen?

‘’Nee, dat wordt geen gemis. Ik werk genoeg om dat op te vangen. Bewust omgaan met geld heb ik altijd al gedaan, en best goed ook vind ik. Ik ben er niet eens heel veel mee bezig, het gaat me gewoon goed af.’’



Hoe komt dat?

‘’Dat is een goede vraag, ik weet het niet precies. Ik ben best gedisciplineerd en geef geen geld uit dat ik niet heb. Bij mijn broer en zusje is dat soms wel anders, merk ik. Inschatten wat ik wel en niet nodig heb, is iets wat me goed afgaat. Zoals kleding. Ik hoef ook geen geld bij te lenen van DUO, want ik woon nog thuis. Daar heb ik het goed en het zorgt ervoor dat ik later niet met een hoge studieschuld zit.’’



Waar bespaar je liever niet op?

‘’Op boeken! Ik lees graag en veel, vooral Engelse romans. Een beetje de boeken die je op de TikTok-afdeling vindt. Maar zelfs dan ga ik best bewust om met wat ik uitgeef. Meestal kost een boek me tien euro per stuk en kijk ik naar wat er in de aanbieding is. Ook koop ik soms boeken via Vinted. Dan kun je er meer kopen.’’



Maak jij je een beetje zorgen over je financiën in de toekomst?

‘’Niet echt. Ik zie dat het leven duurder wordt, in supermarkten bijvoorbeeld. Maar ik vind het niet erg om B-merken te kopen. Over het kunnen kopen van een huis maak ik me nog geen zorgen. Dat heeft nog geen zin, ik zie dat in de toekomst wel.’’



Welke tips kun je andere Avansstudenten geven om goed met hun geld om te gaan?

‘’Je moet voor jezelf uitzoeken wat werkt op het gebied van sparen. Ik vind het handig om mijn loon handmatig apart te zetten, maar voor anderen is het beter om dat automatisch te laten doen.’’



*De volledige naam van Luke is bij de redactie van Punt bekend.