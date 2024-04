Topsporter Annerieke bezorgde met eerste balcontact club Voltena overwinning in eredivisie

Annerieke Nederveen. Foto via: Weeda Media

Op haar vijftiende maakte Annerieke Nederveen haar debuut in de eredivisie voor volleybalclub Voltena. Daar bezorgde ze haar ploeg voor het gemak ook direct de overwinning door met haar eerste balcontact een ace te scoren. Inmiddels speelt haar ploeg een divisie lager, maar de ambities van de eerstejaarsstudent Human Resource Management in Breda zijn niet minder geworden.

Op haar zesde begon Annerieke met turnen, want dat deden veel andere meisjes om haar heen ook. Maar toen haar oudere zus ging volleyballen, was de Avansstudent na één keer daar kijken direct verkocht. ‘’Onderdeel zijn van een team, maar daarin wel zelf moeten presteren, sprak me meteen erg aan. Het was ook gelijk heel gezellig, met leuke meiden. Turnen doe je vooral alleen en ik was er ook niet zo goed in’’, vertelt Annerieke.



Spelverdeler

Ze schreef zichzelf in bij club Voltena in Nieuwendijk en volleybalde in de jeugd. Daar rouleerde ze van positie, later nam ze de positie van spelverdeler op zich. ‘’Dat is de speler die de ‘tweede bal’ pakt en de bal klaarlegt voor degene die probeert te scoren. Dat sprak me toen al erg aan en nu nog steeds’’, vertelt de sporter, die het goed deed en daardoor op haar zestiende al haar debuut mocht maken in het eerste elftal van haar vereniging. Die ploeg kwam op dat moment uit in de eredivisie.



‘’We speelden tegen Peel Push. Dat was niet een van de topteams, maar we deden het alsnog goed. Op matchpoint kwam ik in het veld en mocht ik serveren. Ik maakte toen meteen een ace waardoor we wonnen’’, vertelt Annerieke, die dat moment als een van de absolute hoogtepunten uit haar carrière ziet. ‘’Ik ben iemand van de club, kwam er als jong meisje al. Om dan samen te spelen in zo’n team, met dames naar wie ik vroeger zelf keek, is heel gaaf.’’

Annerieke in actie. Foto via Weeda Media





Opstappen van de staf

Als andere mooie momenten in haar nog prille loopbaan noemt ze spannende wedstrijden die ze met haar ploeg speelde tegen toppers uit het Nederlandse volleybal. Die gingen dan weliswaar soms verloren, maar ze boden goed tegenstand. Een mindere tijd maakte Annerieke echter ook mee. In december 2023 stapte de volledige staf, bestaande uit de coach, manager en trainster op. Dat deden ze na een ‘meningsverschil’ na afloop van een wedstrijd. ‘’Het botste. De periode daarna was voor iedereen lastig. We trainden een periode minder en hadden ook geen staf. Maar er waren wel wedstrijden. Gelukkig is dat nu wel opgelost’’, zegt ze.

Divisie lager

Op het moment dat Annerieke bij het eerste team kwam, waar ook haar zus Esther speelt, maakte de ploeg onderdeel uit van de hoogste divisie van Nederland. Daar bungelde de ploeg onderaan de ranglijst, zeker het laatste seizoen. ‘’Toen zeiden we: laten we lager gaan spelen. Dat is een stuk leuker dan alleen maar verliezen.’’ Door de opzet van de competitie kunnen ploegen er zelf voor kiezen om uit de competitie te stappen. Degraderen is niet mogelijk. ‘’Nu gaan we de Superdivisie in, een nieuwe competitie. Dat is nog steeds hoog. We hopen het daar goed in te gaan doen.’’



Of de eerstejaars zelf veel minuten gaat maken in die competitie, is nog niet bekend. Van haar coach kreeg ze te horen dat de kans op speelminuten in het eerste elftal gering is en dat ze meer speeltijd kan krijgen in het tweede elftal. Dat vond ze lastig om te horen. ‘’Het voelt soms alsof ik eerder achteruit dan vooruit ga. Maar ik wil mezelf ontwikkelen. Ik wil groeien en in de basis staan als spelverdeler in het eerste elftal van Voltena’’, vertelt ze gedreven. ‘’Eredivisie spelen is een doel, maar niet op de lange termijn. Als team willen we vooral, met een nieuwe staf, rustig opbouwen en gaan kijken hoe we het in de Superdivisie gaan doen.’’