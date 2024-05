Tour d’Avans keert terug en wordt gereden ter nagedachtenis aan oud-bestuursvoorzitter Paul Rüpp

Archiefbeeld van Tour d’Avans. Met in het midden Paul Rüpp, de oud-bestuursvoorzitter van Avans

Fietsliefhebbers opgelet: Tour d’Avans keert dit jaar terug op 22 mei. De fietstocht voor studenten, docenten en medewerkers van de hogeschool wordt dit jaar gereden ter nagedachtenis aan Paul Rüpp, de oud-bestuursvoorzitter van Avans die vorig jaar overleed. Op zijn herdenkingsdienst ontstond het idee om de tocht dit jaar voor hem te rijden. Zijn zoons rijden ook mee.

De tocht begint ’s middags bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda met een opening door Jacomine Ravensbergen, waarnemend voorzitter van het College van Bestuur. Studenten, docenten en medewerkers van Avans kunnen meedoen aan een tocht van 75 of 100 kilometer. Ze kunnen zelf kiezen op welk tempo ze willen rijden. De recreatieve variant gaat zo’n 20 kilometer per uur, die voor tourfietsers 25 kilometer per uur en racefietsers gaan 30 kilometer per uur. De finish vindt ook weer plaats bij Avans in Breda. Daarna is er een borrel.

Geld inzamelen

Onderdeel van Tour d’Avans is dat deelnemers geld inzamelen voor een goed doel. Dat doel kunnen ze zelf uitkiezen.

Tour d’Avans stond een aantal jaar niet in zijn originele vorm op het programma. Vorig jaar werd de tocht niet gehouden omdat Avans de HBO Fietstocht organiseerde, daarvoor kon het niet doorgaan door corona. In 2019 werd er door deelnemers 12 duizend euro opgehaald.

Wil je jezelf aanmelden voor de tocht? Dat kan via deze link.