TU Delft maakt excuses voor breidelen persvrijheid

De TU Delft maakt excuses aan de redactie van Delta Foto: Wikimedia Commons

Maandag sommeerde de TU Delft de redactie van Delta om een kritisch artikel over de werkcultuur bij de afdeling I&IC in te trekken. Vandaag betuigt het bestuur spijt. Of het gewraakte artikel weer online komt is nog niet duidelijk.

Collegevoorzitter Tim van der Hagen laat via de website van de TU Delft weten dat de redactie van Delta in een veilige werkomgeving onafhankelijke journalistiek moet kunnen bedrijven.

“Dit had niet zo moeten gebeuren en daarvoor bied ik namens het CvB welgemeende excuses aan, in het bijzonder aan de collega’s van Delta. Delta is een onafhankelijk journalistiek medium. Dat ze ons kritisch volgen, is niet altijd leuk maar wel goed en nodig. En dat moet zo blijven.”

Door het stof

TU Delft werkt aan een plan om de sociale veiligheid binnen de instelling te verbeteren. Ze doet dat na een kritisch rapport van de Onderwijsinspectie. “Het CvB beseft dat de gebeurtenissen van gisteren dit proces niet helpen”, schrijft Van der Hagen. “Daarom maken we nu deze excuses.”

De TU Delft ging al eerder door het stof. Het bestuur dreigde aanvankelijk met een rechtszaak tegen de Onderwijsinspectie, maar het trok dat plan na veel protest – en met uitvoerige excuses – weer in.