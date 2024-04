VVD: geldkraan dicht bij wangedrag studentenvereniging

Illustratie: Elmarye Aaij

De VVD wil dat studentenverenigingen strenger gestraft worden zodra leden zich misdragen. Wanneer ze bijvoorbeeld een bangalijst verspreiden, moet de universiteit de subsidies direct stopzetten. De minister snapt die wens.

Drie weken geleden kwam in het nieuws dat leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC) een zogenoemde ‘bangalijst’ rondstuurden. Daarop stonden bikinifoto’s van vrouwelijke studenten, hun telefoonnummers en commentaar op hun uiterlijk en bedprestaties. Het OM onderzoekt de zaak.

Straffen

Het USC heeft de verantwoordelijke leden voor onbepaalde tijd geschorst. Maar de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht besloten ook de vereniging zelf te straffen. De instellingen maken dit jaar geen subsidie meer naar het corps over.

De VVD wil dat verenigingen voortaan standaard zo’n financiële sanctie tegemoet kunnen zien, zei Kamerlid Benthe Becker woensdag in een commissiedebat over emancipatie. Ze wil “zero-tolerancebeleid” voor verenigingen die niet hard genoeg tegen hun eigen leden optreden. Als een vereniging leden die zich misdragen niet direct royeert, moeten onderwijsinstellingen meteen de geldkraan dichtdraaien.

“Uiteindelijk kunnen de jongens die zo’n lijst hebben opgesteld gewoon op de vereniging blijven rondlopen”, zegt Becker, terwijl vrouwelijke slachtoffers zich er niet meer durven te vertonen.

Omstanders

Minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf vindt het goed dat onderwijsinstellingen stevig optreden tegen verenigingen. Hij riep ook omstanders op om zich eerder tegen misstanden uit te spreken. Daarnaast wees hij op diverse campagnes die lopen om seksueel overschrijdend gedrag aan de kaak te stellen.

Dat gaat de VVD niet ver genoeg. “Kan de minister niet van onderwijsinstellingen eisen dat ze in hun subsidievoorwaarden voor verenigingen strengere eisen opnemen?”, vroeg Becker.

Daar was Dijkgraaf wel gevoelig voor. Hij vond het “absoluut voorstelbaar” dat verenigingen “elementaire eisen over de veiligheid” in hun subsidieregels zetten en beloofde die suggestie “nadrukkelijk” met onderwijsinstellingen te gaan delen. Nog voor de zomer informeert hij de Kamer over het resultaat van zijn gesprekken.