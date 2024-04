Wangedrag: Leidse hoogleraar wordt na 33 jaar ontslagen

Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden gaat een hoogleraar ontslaan die zich samen met zijn partner schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik, manipulatie en schending van de wetenschappelijke integriteit.

Dat heeft de universiteit donderdag bekendgemaakt. Er zou een angstcultuur heersen onder medewerkers die van hen afhankelijk waren. De hoogleraar zou zich onder meer onderzoeksmateriaal van anderen toe-eigenen en bepaalde data “monopoliseren”.

In het najaar van 2023 zijn volgens de universiteit de eerste meldingen gedaan. In totaal heeft een onderzoekscommissie met negentien melders gesproken, onder wie promovendi, postdocs en studenten. Daarnaast zijn bestuurders, vakgenoten en experts gehoord.

33 jaar

Volgens universiteitsblad Mare heeft de hoogleraar 33 jaar aan de universiteit gewerkt. Het college van bestuur is “diep geschokt” dat de situatie zo lang kon bestaan, staat in de verklaring. “Dit heeft veel mensen ernstig beschadigd”, zegt voorzitter Annetje Ottow.

Als de kantonrechter het ontslag goedkeurt, mag deze wetenschapper zich geen hoogleraar meer noemen. Sinds de start van het onderzoek is de hoogleraar op non-actief gesteld. “Ook diens partner is niet meer welkom op de universiteit”, staat in de verklaring.

Lering

De naam en de faculteit zijn niet bekendgemaakt. Volgende maand maakt het college van bestuur een (geanonimiseerd) onderzoeksrapport openbaar. Ottow wil er lering uit trekken. Problemen met macht, afhankelijkheid en competitiedrang spelen “natuurlijk niet alleen bij deze faculteit en ook niet alleen bij ons”.

Al eerder kwam een koppel in Leiden in opspraak. Toen waren het twee hoogleraren aan de faculteit Pedagodiek.