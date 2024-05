Avansmedewerker Marcel maakt zich op voor 25e marathon: ‘Lopen vormt rode draad in mijn leven’

Marcel Kesselring tijdens de marathon in Athene

Het begon als manier om zijn conditie op peil te houden, inmiddels is het lopen van marathons niet meer weg te denken uit het leven van Avansmedewerker Marcel Kesselring. In november staat hij aan de start van zijn 25e marathon, in New York.

”Het voelt om meerdere redenen bijzonder om voor de 25e keer een marathon te lopen. Het is een mooi getal en ik ga ‘m in New York lopen. Daar liep ik 25 jaar geleden ook met vrienden en mijn vrouw. Nu gaat mijn hele gezin mee en loop ik opnieuw met haar, maar ook met mijn oudste zoon. Het wordt een familiehappening”, zegt de medewerker bij het Urban Living Lab in Breda.

Voetbal

Bij zijn eerste marathon in 1996 had Kesselring geen idee dat er nog zoveel meer zouden volgen. Als voetballer zag hij dat ploeggenoten aan hardlopen deden om hun conditie op peil te houden. Daarop besloot de Avansmedewerker de proef op de som te nemen en zijn voetbalschoenen eens te vervangen voor hardloopschoenen. Dat beviel, en zijn eerste marathon volgde niet veel later. ”Die ging heel goed. Mensen vroegen me na afloop of ik wel had meegedaan, want dat konden ze niet aan mijn gezicht zien.”

Kesselring tijdens zijn eerste marathon

Wedstrijd in een wedstrijd

Inmiddels loopt Kesselring allang niet alleen meer om een marathon uit te lopen. Hij verzint opdrachten voor zichzelf, zoals door met een minimale training het maximale eruit proberen te halen, het lopen van een snelle tijd of om zo min mogelijk onnodige meters te maken door bochten niet te ruim te nemen. Dat kan soms een paar kilometer schelen. ”Dat heb ik nodig om het voor mezelf leuk te houden, anders lukt het niet in mijn hoofd.”

Vrouw ontmoet

Het lopen van de toch van ruim 42 kilometer betekent voor Kesselring veel meer dan het leveren van een sportieve prestatie. Via het hardlopen leerde hij veel van zijn beste vrienden kennen, en ook zijn vrouw ontmoette hij via via bij de sport. ”Het vormt de rode draad en het is een manier van leven voor me. Zonder hardlopen heb ik geen doel”, zegt hij.

Griekenland

Het lijstje van landen waar Kesselring marathons liep is lang en iedere marathon heeft zijn eigen verhaal. De marathon van Londen en New York liep hij twee keer. Daarnaast liep hij ook in Parijs en Berlijn ook, net als in het Griekse Athene. ”Ik wilde een keer naar de moeder van de marathon. Het was zwaar. Door de hoogteverschillen en hoge temperaturen was het lastig om constant te rennen, maar het was supervet. Zeker als je bij het oude Olympische stadion komt”, aldus Kesselring, die als rasechte Rotterdammer maar een favoriet heeft: die in zijn eigen stad. ”Dat is de mooiste. Ik ken elke straat en veel mensen langs de kant.”

Kesselring (links) tijdens de marathon van Rotterdam met een van zijn beste vrienden in 2023

In al zijn jaren lopen ging niet alles soepel bij Kesselring, die in zijn werk voor Avans geregeld hardlopen als metafoor gebruikt bij zijn studenten. Zo zijn blessures hem niet onbekend en brak hij ooit zijn enkel. Ook liep hij ooit een zware knieblessure op bij de marathon in Utrecht, maar ging hij toch door. Hoogtepunten heeft hij echter meer, met het meemaken van een runners high op 1. ”Ik geloofde daar nooit zo in, maar in 1999 voelde ik me bij de marathon van Rotterdam onoverwinnelijk. Alles ging vanzelf, ik zat in zo’n goede focus en had het gevoel dat ik nog honderden kilometers had kunnen doorlopen”, vertelt hij trots.

Als in november de 25e is gelopen, gaat Kesselring kijken naar tochten voor de toekomst. Aan stoppen moet hij op zijn 57e immers nog niet denken. ”Mijn leeftijd gaat een rol spelen, maar over drie jaar mag ik uitkomen in de 60+-categorie. Daar kan ik dan een nieuw PR in lopen. Zolang het fysiek en psychisch kan en leuk blijft, ga ik door.”