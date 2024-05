Bizar: verzonnen klachten over wangedrag Saxion

Met valse e-mails, misbruikte namen en verzonnen brieven heeft iemand geprobeerd om journalisten van hogeschool Saxion om de tuin te leiden. Maar van ernstig wangedrag bleek helemaal geen sprake.

De redactie van SaxNow kreeg een tip: er zou sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag aan een opleiding van de hogeschool. Het verhaal klonk zeer ernstig. Maar de tipgever was doodsbang dat haar naam bekend zou worden: de redactie moest bronbescherming beloven.

Later kwamen daar mails van studenten bij. Er werden zelfs telefoongesprekken gevoerd. Maar iedereen wilde anoniem blijven en de beschuldigingen bleven vaag. Met tussenpozen was de redactie er maanden mee bezig, schrijft SaxNow.

Toen er een groepsmail van een teamleider werd doorgestuurd, kon de redactie eindelijk iets checken zonder hun bron te verraden. Maar die mail bleek vervalst. Het bouwwerk begon te wankelen en al snel bleek niets te kloppen.

Manipuleren

SaxNow: “Er is geprobeerd ons te manipuleren, via mail, videogesprek, echte afspraken, social media-accounts, tal van telefoonnummers, Signal, Protonmail, WhatsApp. Kortom er is geen middel onbenut gelaten om ons te bewegen tot een publicatie waar anderen zeer ernstige schade door zouden ondervinden.”

De dader heeft bekend, schrijft de redactie. Ze heeft bovendien al eerder zoiets gedaan bij Saxion. De hogeschool heeft aangifte gedaan van identiteitsmisbruik en vervalste berichten.