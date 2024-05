Celstraf voor geweld tijdens protesten UvA

De Amsterdamse politierechter heeft donderdag een oud-student van de UvA een maand cel opgelegd wegens geweld tegen de politie bij pro-Palestijnse protesten. Ondertussen leiden demonstraties in Den Haag en Nijmegen tot nieuwe bezettingen.

Drie verdachten stonden donderdag in een snelrechtzitting voor de Amsterdamse politierechter. De 33-jarige Hamza A. werd daar vrijgesproken voor stenen gooien naar de politie omdat de camerabeelden te onduidelijk waren. De zaak van de 29-jarige Simeon H. werd uitgesteld.

Paraplu

Een derde verdachte kreeg twee maanden celstraf, waarvan een maand voorwaardelijk. Van deze Toby H. staat volgens de rechter vast dat hij de politie heeft geslagen met een paraplu en zich heeft verzet bij zijn aanhouding. Het Openbaar Ministerie had drie maanden geëist, omdat H. tevens stenen zou hebben gegooid naar de politie, maar ook hier kon de rechter dat niet vaststellen vanwege onduidelijke camerabeelden.

De 22-jarige Toby H. komt uit het Verenigd Koninkrijk en is voor zijn studie naar Nederland verhuisd. Hij heeft geen strafblad en wilde tijdens de behandeling van zijn zaak niets zeggen over zijn aandeel in de protesten. Zijn advocaat pleitte vanwege gebrek aan bewijs voor vrijspraak.

Verdachte vernielingen

Deze eerste snelrechtzaken gingen over de demonstratie van vorige week maandag op het Roeterseiland. Daar werd voor de deur van de Universiteit van Amsterdam een tentenkamp ontruimd.

Afgelopen maandag werd ook een 35-jarige verdachte aangehouden vanwege vernielingen in het ABC-gebouw van de UvA. Deze verdachte zou ook journalisten hebben bedreigd en moet van de rechter-commissaris voorlopig vast blijven zitten.

Na de ravage van afgelopen maandag sloot de UvA twee dagen de deuren. Gisteren gingen die weer open. Het bleef daarbij rustig op de campus.

Verplaatst

Op veel andere plekken in het land zijn ook demonstraties. Rotterdam zag zijn eerste grote pro-Palestina manifestatie. Uit angst voor bezettingen hadden de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam gebouwen gesloten. De demonstranten verplaatsten hun protest daarom naar het plein voor Centraal Station. Vandaag is de campus weer open; de Hogeschool Rotterdam blijft wel de toegang van haar gebouwen controleren.

In Nijmegen en Leiden liepen demonstraties donderdagmiddag uit op een bezetting van enkele uren. In Nijmegen kondigden de bezetters van een collegezaal zelf al aan dat ze aan het eind van de dag weer zouden vertrekken, meldt universiteitsblad Vox. In Den Haag werd de politie ingeschakeld. Die onderhandelde uiteindelijk zo’n vijftig actievoerders naar buiten. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Hongerstaking

In Maastricht zijn woensdag uit protest zes studenten in hongerstaking gegaan. Eén daarvan zou inmiddels weer eten, meldt universiteitskrant Observant. De andere vijf willen dat de Universiteit Maastricht eerst alle banden met Israëlische onderwijsinstellingen verbreekt.