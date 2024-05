Column: Druk, druk, druk

Foto: Ilse Wolf

Druk: dat was altijd mijn antwoord als je me vroeg hoe het met mij ging. Ik was druk met school, vrienden, familie, hobby’s en vooral druk met mijn telefoon en sociale media. Elke keer vergeleek ik mezelf weer met de mensen die online voornamelijk hun hoogtepunten deelden: de vrienden die naar een festival waren geweest of de familie die weer op vakantie was, en ik zat hier thuis.

Sinds een half jaar heb ik de apps van verschillende social mediaplatformen niet meer op mijn telefoon staan. Ik moet toegeven dat ik twee uitzonderingen heb gemaakt, BeReal en LinkedIn staan er nog op, maar per dag heb je daar met 30 minuten genoeg gezien.

Het verwijderen van die apps heeft ervoor gezorgd dat ik van een schermtijd van 5 uur per dag, nu nog op zo’n 2 uur per dag zit. Dat is dus 3 uur per dag aan ‘extra tijd’! In die tijd kan ik een heleboel nuttige dingen doen. Zoals afspreken met mijn vrienden, familie, sporten, lezen, spelletjes spelen en dat zijn dingen waar ik dus voorheen ‘geen tijd’ voor had.

Nu lijkt het misschien heel makkelijk, maar ik kan je vertellen: dat is het zeker niet geweest. Nog steeds heb ik soms moeite om ‘achter te lopen’, zeker op dagen dat ik met mijn vrienden (die wel allemaal actief social media gebruiken) op pad ben. Zij praten over TikTok’s, memes en andere dingen die ik nu dus helemaal niet meer meekrijg.

Gelukkig zit ik in een groep waar iedereen ontzettend veel respect heeft voor elkaar en voor de keuzes die we maken. Dat ik voortaan zit te wachten met een boek was in het begin wennen voor iedereen, maar tegenwoordig is het de normaalste zaak van de wereld. Dan mis ik soms wel de leuke dingen van sociale media, maar wanneer ik aangeef geen idee te hebben waar ze het over hebben krijg ik vaak al een telefoon onder m’n neus geduwd met het betreffende filmpje.

Niet alleen fysiek heb ik dus meer tijd en ruimte, maar ook mentaal. Ik ben niet meer elke dag bezig met wat anderen aan het doen zijn en hoe goed zij het hebben. Tegenwoordig heb ik mijn toekomstplannen zo helder als iets en weet ik daar ook echt voor te gaan, ik heb nu toch 3 uur per dag over. De combinatie van werken, studeren en een leven leiden gaan me nu zo veel makkelijker af. Ik zie op school vaak voorbijkomen dat studenten ‘de hele dag’ bezig zijn met een opdracht. Maar als ze eerlijk zijn weten ook zij dat ze de helft van de dag bezig zijn met hun telefoon. Zonde als je het mij vraagt.

Dan ga ik liever met een goed boek in de zon zitten. Oh, BeReal gaat af!