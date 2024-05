Dijkgraaf wil niet in PVV-kabinet

Illustratie: Daan van Bommel

“Ik ga niet in zo’n extreemrechts kabinet zitten”, heeft demissionair minister Robbert Dijkgraaf gezegd in talkshow Op1. Hij is dus niet beschikbaar, mochten PVV, NSC, VVD en BBB hem vragen als minister.

Dijkgraaf zat woensdagavond aan de talkshowtafel van Op1 in verband met de studentenprotesten in Amsterdam. Maar ook de voortslepende formatie kwam ter sprake en daarbij werd gespeculeerd over de volgende premier en andere bewindslieden.

Over dat deel van het talkshowgesprek zei Dijkgraaf: “Iedereen zit heel ontspannen te praten, maar we hebben het wel over mijn aanstaande ontslagdatum.”

Misschien is het een doorstartdatum, opperde presentator Carrie ten Napel. Er moeten immers ook weer ministers komen. “Bent u beschikbaar als ze er uitkomen?” Nee, antwoordde Dijkgraaf met een glimlach. “Ik ga niet in zo’n extreemrechts kabinet zitten.”

Hoofdstuk afgesloten

Afgelopen september, ruim voor de verkiezingen, zei hij overigens al tegen het Hoger Onderwijs Persbureau dat hij het ‘hoofdstuk ministerschap’ afsloot. Zijn eigen partij, D66, stond toen op verlies in de peilingen.

Misschien stelde de presentator de vraag omdat Dijkgraaf pas lid van D66 werd toen hij als minister werd gevraagd. Hij zou wellicht ook kunnen toetreden tot een ‘zakenkabinet’. Maar Dijkgraaf ziet dat kennelijk niet zitten.