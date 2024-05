Enschede beste studentenkamerstad, huurprijzen Avanssteden ruim tien procent hoger

Kamer met studentenwoning in Den Bosch

Enschede is de beste studentenkamerstad van Nederland, stelt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). De kamers zijn nog enigszins betaalbaar en de gemeente houdt goed rekening met de woonwensen van studenten. De huurprijzen van studentenkamers in Avanssteden Breda, Den Bosch en Tilburg stijgen fors.

De huren zijn dit jaar weer flink verhoogd. Het dure Amsterdam is ingehaald door Rotterdam en Den Haag, waar studenten nu gemiddeld een paar euro meer kwijt zijn: 618 en 614 euro per maand.

Stijging Avanssteden

In Avanssteden Breda, Den Bosch en Tilburg stegen de prijzen fors ten opzichte van een jaar eerder. In Breda betaalde je in 2023 gemiddeld 533,06 euro voor een kamer. Dat is ruim 50 euro meer dan het jaar ervoor. Een kleinere stijging in de huurprijzen zie je in Den Bosch. Daar betalen studenten gemiddeld 7,33 procent meer dan in 2022. Het bedrag voor een kamer steeg er van 528,11 euro naar 566,83 euro. Voor Tilburgse ging de gemiddelde kamerprijs omhoog met 10,86% van 489,37 euro naar 542,51 euro.

Relatief goedkoop

Studenten in Enschede betalen gemiddeld 466 euro huur. De prijs wordt vooral gedrukt omdat 63 procent van het aanbod bestaat uit kamers met gedeelde voorzieningen. Met gemiddeld 390 euro huur per maand zijn dat de goedkoopste kamers van Nederland.

Onzelfstandige kamers zijn niet alleen goed voor de portemonnee van studenten, maar ook voor hun mentale gezondheid, stelt LSVb-vicevoorzitter Job Vermaas. Ze leren meer mensen kennen en voelen zich sneller thuis in de stad.

Woonbeleid

Maar de hoogte van de huur is niet het enige criterium van de LSVb-ranglijst. De steden krijgen ook punten voor overleg, beleid en informatievoorziening. En op die punten scoort Enschede beter dan bijvoorbeeld Wageningen, de nummer vijf van de lijst. De huren zijn daar gemiddeld het laagst, maar het woonbeleid laat daar wat meer te wensen over.