Ex-verslaafde Essociaal te gast bij live podcast in Den Bosch: ‘Ik deed alles met GHB op’

Eerste- en tweedejaarsstudenten samen met Essociaal

TikTok-bekende Ester van Vugt, ook wel bekend als Essociaal, deelt op sociale media onder andere haar ervaring als ex-verslaafde. Donderdagochtend deelde zij haar verhaal in een collegezaal aan het Hervenplein in Den Bosch. Een groep eerste- en tweedejaarsstudenten Social Work organiseerden samen met de Nationale Jeugdraad een live podcast met de TikTokker als gast. Onderwerpen zoals drugs, verslaving en afkicken kwamen aan bod.

Met silent disco headphones op luisterde een zaal vol studenten aandachtig naar Essociaal en studenten Linde van Geffen en Kevin Notteman. De podcast maakte deel uit van de leergemeenschap van de groep. ‘’Wij moesten iets organiseren om de mentale gezondheid van de studenten van onze school te verbeteren. Drank en drugs zijn bekende onderwerpen onder jongeren. Ook krijgen wij hier later als social workers veel mee te maken.’’ Michelle Roos en Daniel Duinhouwer zijn de twee begeleiders van de groep en aanwezig namens de Nationale Jeugdraad. ‘’Wij zetten ons in om het taboe rondom mentale gezondheid te doorbreken. Dit doen we door jongeren hun mentale gezondheid op hun eigen manier bespreekbaar te maken.’’

‘Delen is helen’

‘’Ik vind het leuk om over drugs te praten. Klinkt raar, maar delen is helen’’, klonk het door de koptelefoons. Essociaal begon daarna te vertellen over haar jeugd vóór de drugs. Naar eigen zeggen was haar leven perfect. ‘’Mijn ouders waren en zijn nog steeds bij elkaar, er was geld voor school, dieren, geen ruzies en één tot twee keer per jaar op vakantie. Ik wil terug naar mijn jeugd, want dat was tof.’’ De TikTokker was als klein meisje een goede leerling, dit veranderde in haar puberjaren. ‘’Op de middelbare school begon ik met spijbelen omdat ik drugs wilde gebruiken.’’ ‘’Hoe oud was je toen?’’, vraagt Linde. ‘’Vijftien, zestien, zoiets.’’ Essociaal was eigenlijk altijd anti-drugs. De TikTokker had last van heftige menstruatieklachten. Haar toenmalige vriend vertelde dat drugs de lichamelijke pijn, die zij op dat moment ervaarde, weg kon halen. ‘’Ik heb toen mijn eerste pilletje genomen.’’

GHB

De nu vierendertigjarige raakte uiteindelijk verslaafd. ‘’In die periode had ik weinig contact met mijn ouders. Je weet dat je fout bezig bent, dus zoek je plekken op waar je fijn bezig bent.’’ Ze zou zich omringen met mensen die ook drugs gebruikten. GHB was naar eigen zeggen hetgeen waar Essociaal aan onderdoor ging. ‘’Toen ging het heel snel achteruit. Ik deed alles met GHB op. Ik ben een keer out gegaan achter het stuur. Daardoor klapte ik tegen een boom. Nu race ik lekker nuchter.’’

Studenten Linde van Geffen, Kevin Notteman en Essociaal

Ervaringsdeskundigen

Uiteindelijk is de TikTokker clean geworden voor haar huidige vriend, met wie ze al dertien jaar samen is. ‘’Niemand anders kon mij van buitenaf helpen.’’ Al vond ze de kliniek wel heel fijn. ‘’Tussen de zware therapieën en het afkicken door, had ik wat vrije uurtjes. Ik zonde vaak en was heerlijk bruin.’’ Volgens Essociaal staan de mensen in de kliniek naast je in plaats van tegenover je. ‘’Ze proberen je echt te helpen. Ze proberen je te begrijpen, al lukt dat niet altijd. De medewerkers zitten namelijk niet in dezelfde situatie. Daarom denk ik dat er meer ervaringsdeskundigen moeten komen.’’

Het worden van een ervaringsdeskundige is iets wat de vierendertigjarige wel wat leek. ‘’Ik was aangenomen op de opleiding van het UWV. Alleen moest ik dan al mijn sociale media neerleggen. Nu help ik mensen door heel het land en dat had anders niet gekund.’’