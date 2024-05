Hemelvaart: even opletten met ov-studentenkaart

Donderdag is het Hemelvaart. Studenten met een weekend-ov mogen dan gratis reizen, terwijl studenten met een weekkaart alleen korting krijgen. De woensdag ervoor is ook afwijkend.

Met hun ‘reisproduct’ mogen studenten gratis in het openbaar vervoer van maandag tot en met vrijdag (als ze een weekkaart hebben) of van vrijdagmiddag tot en met zondag (bij een weekendkaart).

Maar let op, aanstaande donderdag is het een officiële feestdag: Hemelvaart. Dat betekent gratis reizen met een weekend-ov-kaart en alleen korting met een week-ov.

Ook goed om te weten: met een weekendkaart mag je op woensdag vanaf 12 uur al gratis reizen (en natuurlijk mag dat ook de hele woensdag met een week-ov).

De vrijdag na Hemelvaart is een gewone vrijdag, ook al nemen veel mensen vrij en is het ook nog eens meivakantie. Studenten kunnen die dag reizen als in normale weken: de hele dag gratis met een weekkaart en vanaf 12 uur gratis met een weekendkaart.

Goede Vrijdag is de enige feestdag waarop iedereen met een studenten-ov-kaart gratis mag reizen, ongeacht hun week- of weekendabonnement. Maar die dag is dit jaar al geweest.