Hoger onderwijs mag buitenlandse studenten weren, vindt ook Eerste Kamer

Illustratie: Lotte Verheul

Het verdient geen schoonheidsprijs dat de Tweede Kamer de rem op buitenlandse studenten via de begrotingswet regelde, maar toch ging de Eerste Kamer daar dinsdag unaniem mee akkoord.

Medio februari stemde de Tweede Kamer voor een VVD-amendement om een capaciteitsfixus voor anderstalige opleidingstrajecten mogelijk te maken. Een meerderheid wilde niet langer wachten op het wetsvoorstel van demissionair minister Dijkgraaf waarin diezelfde maatregel staat.

Staatsrechtelijke janboel

Wel kwam er fundamentele kritiek op de gang van zaken. Een amendement (voorstel tot wetswijziging) gaat normaal gesproken over een wetsvoorstel waar de Kamer op dat moment over vergadert. Dat was de begroting van OCW, en niet de wet op het hoger onderwijs. D66 sprak van “een staatsrechtelijke janboel”.

In de Eerste Kamer herhaalde D66-senator Paul van Meenen dinsdag de bezwaren, maar de mogelijkheid van een numerus fixus op anderstalige opleidingstrajecten steunde hij inhoudelijk wel. Hij zou de OCW-begroting dus niet afkeuren vanwege het amendement.

Wel vroeg hij minister Dijkgraaf om te zorgen dat opleidingen goed verantwoorden waarom ze zo’n capaciteitsfixus instellen. Bij twijfels moet de Onderwijsinspectie in actie komen. Dijkgraaf zegde dat toe.