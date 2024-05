Kokkerellen met Punt: quichewrap

De zomermaanden komen eraan en dan wil je waarschijnlijk zoveel mogelijk eiwitrijk en gezond eten. Maar in plaats van jezelf uit te hongeren, heeft Punt dit vullende en lekkere recept voor je! Daarnaast is het ook nog een budgetproof! Je hebt het vast al eens op sociale media voorbij zien komen: de quichewrap. Je kan het zo gek maken als je wilt, maar hieronder lees je het recept voor een gezonde variant.

Benodigdheden voor twee porties:

2 groentewraps of volkorenwraps (ikzelf kies voor de Bloemkool Tortilla Volkoren van No Fairytales. Deze zijn lager in calorieën)

6 eieren

4 el cottage cheese light

1 paprika

2 handjes spinazie

1 bolletje mozzarela light

Stappenplan per portie:

Verwarm de oven voor op 200 graden. Doe een groentewrap in een ovenbestendige kom en zorg ervoor dat de randen van de wrap omhoog staan. Breek drie eieren en doe ze op de wrap. Voeg dan 2 eetlepels cottage cheese light toe. Kluts het geheel en voeg naar smaak kruiden toe. Snij een halve paprika in blokjes en voeg deze toe aan het mengsel. Voeg ook een handje spinazie toe. Top de quiche af met een half bolletje mozzarella light. Doe de quichewrap voor ongeveer 20 minuten in de oven.

In totaal ben je voor een portie 4,50 euro kwijt. Eet smakelijk!