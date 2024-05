Onderzoek naar fraudejacht DUO op longlist voor ‘Loep’

Foto: Agence Olloweb via Unsplash

De publicaties over discriminatie in de fraudejacht van studiefinancier DUO, die tot excuses van het kabinet hebben geleid, staan op de longlist van de Nederlands-Vlaamse prijs voor onderzoeksjournalistiek: de Loep.

Investico, het Hoger Onderwijs Persbureau en NOSop3 zijn in de race voor een Loep in de categorie ‘opsporende onderzoeksjournalistiek’. Ze brachten het nieuws over discriminatie door DUO vorig jaar samen naar buiten.

Excuses

Een basisbeurs voor uitwonenden is ongeveer tweeduizend euro per jaar hoger dan een basisbeurs voor thuiswonenden. DUO checkt met huisbezoeken of studenten inderdaad op zichzelf wonen of niet. Daarbij ging veel mis.

Opvallend vaak nam DUO studenten met een niet-westerse migratieachtergrond in het vizier. Over cultuurverschillen en twijfelgevallen werd niet nagedacht, ook al verloor DUO één op de vier rechtszaken. Het kabinet heeft inmiddels excuses gemaakt voor ‘indirecte discriminatie’ en laat onderzoek doen naar het systeem.

Negen andere

Er staan in deze categorie nog negen andere producties op de longlist, bijvoorbeeld over PFAS, kinderen in de noodopvang en de financiering van ontbossing door de Rabobank. Er zijn nog twee andere categorieën: ‘signalerende’ en ‘controlerende’ onderzoeksjournalistiek. Op 27 mei worden per categorie drie nominaties bekendgemaakt. De winnaars worden vrijdag 21 juni bekroond.

Belia Heilbron en Anouk Kootstra (Investico), Bas Belleman (HOP) en Sumeyye Ersoy, Salwa van der Gaag en Merijn van Nuland (NOSop3) waren ook genomineerd voor een Tegel in de categorie onderzoek. Die is afgelopen maandag gewonnen door documentairemaker In-Soo Radstake voor ‘Indië Verloren… Selling a colonial war’.