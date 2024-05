Ook trage student moet je snel antwoorden, vindt rechter

Saxion Hogeschool moet meer dan vierduizend euro aan dwangsommen en proceskosten betalen aan een extreem trage student. Zij had sneller uitsluitsel moeten krijgen toen ze in beroep ging tegen een onvoldoende.

In studiejaar 2008/2009 begon een student aan de hbo-bacheloropleiding toegepaste psychologie van Saxion. “Zij is door erkende persoonlijke omstandigheden vertraagd in haar studie”, staat in de uitspraak van de rechter.

In 2016 begon ze aan het afstudeertraject en acht jaar later, in juni 2022, was haar scriptie af. Het was het laatste wat ze nog moest doen. Eigenlijk kon het niet: ze had net te horen gekregen dat ze haar scriptie op basis van het nieuwe curriculum moest maken.

Toch nagekeken

Maar goed, toen lag er opeens een complete scriptie. De examencommissie streek over haar hart en liet hem toch nakijken. Helaas kreeg ze daar een 4,3 voor. “Alle hoofdstukken zijn onvoldoende bevonden op inhoud, taal en bronverwijzing”, aldus de uitspraak van de rechter.

Nog een probleem: bij de beoordeling van de scriptie zijn “fundamentele vragen” gerezen over ethische kwesties in het onderzoek. Het wordt in de rechterlijke uitspraak niet nader toegelicht, maar de kwesties konden niet meer worden opgehelderd: het ging om een praktijkonderzoek bij een stagebedrijf dat inmiddels niet meer bestaat.

Geen herkansing

Dus kreeg ze geen herkansing. Zij vond dat gek. Ze had die scriptie op eigen kracht geschreven, dus met een beetje begeleiding moest die 4,3 toch een 5,5 kunnen worden? Ze stapte naar het college van beroep voor de examens (CBE) van Saxion.

Maar dat behandelde haar beroep niet snel genoeg, oordeelt de rechter. De beslissing van de opleiding (‘geen herkansing’) viel op 7 november en gezien alle wettelijke termijnen had het CBE tot en met 27 februari de tijd om de zaak te behandelen.

In gebreke

Op 14 april heeft de student de hogeschool ‘in gebreke’ gesteld. Dan gaat er nog eens een termijn van twee weken lopen. Het werd uiteindelijk 6 juni voordat het CBE uitspraak deed. Dus moest de hogeschool een dwangsom van 1.262 euro betalen, maar die weigerde dat.

Ten onrechte, oordeelt de rechter. Maar de scriptie blijft onvoldoende en een herkansing krijgt de student niet. Ze zal het afstudeertraject over moeten doen.